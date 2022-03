Bianca Drăgușanu, poza emoționantă în care își ține strâns în brațe fiica. Cât de adorabile sunt cele două

Bianca Drăgușanu este foarte mândră de fiica sa, care a moștenit frumusețea de la ea. Aceasta publică des imagini alături de micuța ei, iar postările sale generează o mulțime de reacții pozitive din partea prietenilor virtuali.

Pentru că preferă să își țină la curent urmăritorii de pe Instagram cu cele mai speciale momente din viața sa, focoasa blondină s-a decis să distribuie o nouă fotografie cu Sofia, care a atras imediat atenția oamenilor de pe Internet.

Cele două s-au lăsat fotografiate într-o ipostază de-a dreptul emoționantă de mamă - fiica, care ilustrează foarte bine relația frumoasă dintre ele. Iată cât de bine au ieșit în pozele publicate pe rețelele sociale.

Bianca Drăgușanu, ipostază emoționantă alături de fiica sa

De curând, Bianca Drăgușanu a „topit” inimile internauților după ce a publicat o imagine cu micuța ei. Sofia a fost surprinsă în timp ce își îmbrățișa mama cu multă dragoste, semn că este foarte atașată de fosta asistentă TV.

Într-o bluziță albă și cu capul lipit de pieptul mamei sale, micuța a reușit să facă furori în mediul online. Un lucru este evident, fiica Biancăi Drăgușanu este de o frumusețe răpitoare și impresionează de fiecare dată cu privirea sa angelică.

Citește și: Bianca Drăgușanu s-a lăsat fotografiată goală, în cadă. Fotografia care pune pe jar imaginația fanilor

„Raza mea de soare”, a fost descrierea folosită de focoasa blondină la imagine.

Pentru că este apreciată de foarte multe persoane în mediul online, postarea Biancăi Drăgușanu a strâns mai bine de 7 mii de like-uri. De asemenea, nu exită niciun comentariu pentru că diva și-a oprit această funcție.

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu, a suferit o intervenție chirurgicală

La începutul lunii martie, Bianca Drăgușanu a fost nevoie să își ducă din nou fiica la spital pentru a fi supusă unei intervenții chirurgicale. Vedeta a trăit prin momente dificile, însă micuța a reacționat foarte bine după operație.

„Ziua de azi a început cu mari emoții pentru mine. Sofia a trecut astăzi prin prima ei anestezie generală și sper că ultima. Am decis împreună cu medicul nostru să o operăm de polipi. A fost o fetiță curajoasă, s-a trezit și mă așteaptă. Am sunat-o și mă așteaptă să mă duc cu jucării și cu surprize. Sunt foarte emoționată. Nu am putut să dorm deloc. Vă țin la curent.”, a povestit vedeta pe contul de Instagram.

Citește și: Ce relație exista acum între Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu. Ce a povestit designerul de modă despre focoasa blondină

De asemenea, Bianca Drăgușanu a publicat o imagine cu fiica sa de pe patul de spital, chiar înainte de operația de polipi. Aceasta a primit o mulțime de mesaje din partea prietenilor virtuali la scurt timp de la publicarea pozei cu Sofia.

Fosta asistentă TV a ținut neapărat să își liniștească fanii cu privire la starea de sănătate a fetiței sale, motiv pentru care a realizat o serie de InsaStory-uri prin care dezvăluia că micuța se simte foarte bine după intervenția chirurgicală.

Vezi cum s-a încheiat etapa din Corful, la Chefi fără limite, pentru cele trei echipe.