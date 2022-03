Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu, a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Ce s-a întâmplat cu micuța: „Am decis să o operăm”

Bianca Drăgușanu este foarte activă pe rețelele sociale și își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa. La scurt timp de la petrecerea de ziua sa, vedeta a întâmpinat o situație neașteptată.

Fiica frumoase blondine se confruntă cu noi probleme de sănătate, motiv pentru care a fost transportată la spital și supusă unei operații. Fosta asistentă TV a publicat o imagine emoționantă cu micuța sa pe patul de spital și cu branula în mână, care i-a îngrijorat pe urmăritorii săi de pe Instagram.

De ce s-a operat Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu

Pentru că preferă să interacționeze cu oamenii din mediul online, Bianca Drăgușanu s-a decis să le povestească de ce a ajuns Sofia pe mâinile medicilor. Micuța s-a mai confruntat și cu alte problemele de sănătate în urmă cu câteva luni, însă de data aceasta se pare că este vorba despre o operație de polipi.

„Ziua de azi a început cu mari emoții pentru mine. Sofia a trecut astăzi prin prima ei anestezie generală și sper că ultima. Am decis împreună cu medicul nostru să o operăm de polipi. A fost o fetiță curajoasă, s-a trezit și mă așteaptă. Am sunat-o și mă așteaptă să mă duc cu jucării și cu surprize. Sunt foarte emoționată. Nu am putut să dorm deloc. Vă țin la curent.", a mărturisit Bianca Drăgușanu prin intermediul unui InsaStory.

De asemenea, vedeta a evidențiat și faptul că fiica sa a trecut cu bine peste operație și cu o așteaptă cu multă nerăbdare la spital. Deși nu a oferit prea multe detalii despre starea de sănătate actuală a fetiței sale, Bianca Drăgușanu și-a asigurat prietenii virtuali că Sofia este bine.

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu, apariție adorabilă la petrecerea aniversară a mamei sale

Bianca Drăgușanu și fiica sa au o relație extrem de specială mamă - fiică. Cele două petrec foarte mult timp îmrepună și sunt foarte apropiate, motiv pentru care vedeta s-a decis să își ia fiica la petrecerea organizată pentru ziua sa.

Deși nu a stat toată seara alături de mama ei, Sofia s-a distrat de minune la evenimentul special, iar drept dovadă stau postările fostei asistente TV de pe rețelele sociale.

Într-o bluză albă, pantaloni maro și ghetuțe crem, fiica Biancăi Drăgușanu a făcut furori cu frumusețea sa. Se pare că micuța a moștenit cele mai frumoase trăsături de la mama sa, dar și de la tatăl său.

Cel mai emoționant moment al serii a fost atunci când Bianca Drăgușanu a suflat în lumânările de pe tort, iar alături de ea a fost fiica sa. Sofia și-a luat în brațe mama și i-a oferit câțiva pupici pe obraz.

Imaginile cu cele două au înduioșat inimile internauților și au generat mai bine de 14 mii de like-uri.

