Bianca Drăgușanu, poza în care se lasă dezbracată de Alex Bodi. Cum au fost surprinși cei doi iubiți controversați

Imbraca-te iubireee 😉 nuuuu! dezbraca-ma sa ma imbrac in alta rochie @bdluxefashion #fashion #glamour #lifestyle #blessed #bussinesswoman

A post shared by 𝓑𝓲𝓪𝓷𝓬𝓪 𝓓𝓻𝓪̃𝓰𝓾𝓼𝓪𝓷𝓾 🌟 (@biancadragusanu18) on Oct 28, 2020 at 7:29am PDT