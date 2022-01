Bianca Drăgușanu, surprinsă doar în halat la balconul cazării de lux din Dubai. Cât de provocatoare este diva

Bianca Drăgușanu a plecat într-o vacanță binemeritată în Dubai, acolo unde se pare că a petrecut și trecere dintre ani. Diva a publicat pe rețelele sociale mai multe poze și videoclipuri din locul de vis în care a ajuns.

Focoasa blondină și-a obișnuit urmăritorii de pe rețelele sociale cu postările sale provocatoare. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că aceasta este adepta celor mai incendiare shooting-uri foto și nu ezită să își afișeze formele corpului pe internet.

Pentru că îi place să poarte ținute care îi scot în evidență atuurile fizice, Bianca Drăgușanu a făcut senzație pe contul oficial de Instagram cu o fotografie în halat, chiar la balconul cazării de lux în care și-a petrecut noapte.

Bianca Drăgușanu, sexi într-un halat alb

Bianca Drăgușanu duce o viața de lux și se răsfață ori de câte ori are ocazia. Vedete a plecat în Dubai și și-a încântat prietenii virtuali cu câteva imagini de-a dreptul fierbinți din vacanța relaxantă.

Citește și: Gia din Madagascar. Cine a fost felina sexy de la Revelionul lui Dan Negru. Giani Kiriță, înmărmurit la vederea ei: "Atât!"

De curând, frumoasa blondină a pus publicul masculin pe jar cu o poză de la balcon, doar într-un halat alb. Se pare că diva a renunțat la lenjeria intimă și a făcut senzație cu ținuta, care i-a scos în evidență bustul geneos, picioarele subțiri, talia de invidiat și bronzul perfect.

Vedeta nu a renunțat la machiajul discret, bijuteriile scumpe și paharul cu șampanie.

Bianca Drăgușanu este apreciată de foarte multe pesoane în mediul online, motiv pentru care imaginea a strâns mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de complimente.

Citește și: Bianca Drăgușanu, apariție-surpriză la Revelionul Starurilor 2022. Dan Negru i-a complimentat apariția: "Stai, să nu ne mișcăm"

„Arăți foarte bine și ești foarte frumoasă” sau „O priveliște încântătoare”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită laude pentru modul în care își menține aspectul fizic.

Ce situație neașteptată a întâmpinat Bianca Drăgușanu la un restaurant din Dubai

Vacanța din Dubai a venit și cu o surpriză pentu Bianca Drăgușanu. Diva a mers la un restaurant luxos din zonă, însă vremea de afară a pus-o într-o situație neașteptată.

Obișnuită cu temperaturile ridicate din Dubai, blondina a avut o surpriză când vântul a început să bată cu putere, iar frigul „i-a păstruns” prin haine. Prin intermediul a câteva InsaStory-uri, Bianca Drăgușanu a povestit despre vremea neobișnuită pe care a întâmpinat-o.

„Nu am crezut în viața mea că o să spun asta: Este foarte frig în Dubai. Cred că aș putea să mă apuc să vând blănuri și aici. Nici nu pot să vă descriu cât este de frig. Am înghețat, deci nu știu. N-am hainele potrivite, deci am înghețat. Am două pături, sunt într-o locație superbă, dar e foarte frig și bate vântul a iarnă.”, a spus diva pe Instagram, vizibil uimită de ceea ce se întâmplă în jurul său.

În ianuarie, ai sezon nou Adela ▶ Vezi toate episoadele din serialului tău preferat exclusiv în AntenaPLAY