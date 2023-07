Bianca Neagu din "Numai Iubirea" s-a căsătorit. Imagini cu rochia de mireasă și alesul inimii sale

Bianca Neagu, micuța din telenovela „Numai iubirea”, s-a căsătorit de curând. Cum a dat marea veste și cine este bărbatul care i-a furat inima.

Bianca Neagu, cunoscută de publicul larg drept Bibi din Numai iubirea, s-a căsătorit. Actrița a confirmat vestea cea mare și a dat primele detalii despre frumosul eveniment și cununia religioasă care va avea loc în curând.

Bianca Neagu, primele declarații despre cununia civilă. Cine este bărbatul care i-a furat inima

Fetița mică cu breton și codițe a trecut la o nouă etapă. Bianca are 27 de ani acum și este o femeie în toată firea. Vineri, 7 iulie, ea a făcut cununia civilă cu Alin Croitoru, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de zece ani.

Cu toate că a dispărut deja de câțiva ani de pe micile ecrane, Bianca Neagu este activă pe rețelele de socializare și își ține la curent apropiații cu noutățile din viața sa. Astfel, așa a și dat vestea cea mare. Actrița a postat o fotografie de la nunta sa și a confirmat pentru Click! că s-a căsătorit și a dat detalii despre cununia religoasă.

„Daaa, m-am căsătorit! Vă mulțumesc pentru urări. Alin e soțul meu. După o relație frumoasă de aproape un deceniu, am trecut la o nouă etapă din viața noastră și suntem foarte fericiți. Momentan a avut loc doar cununia civilă, urmând ca petrecerea și cununia religioasă să aibă loc tot anul acesta. Suntem în plin proces de organizare”, a declarat Bianca Neagu, potrivit Click!

Ce mai face și cu ce se ocupă Bianca Neagu, Bibi din Numai Iubirea

Bianca Neagu a devenit celebră la o vârstă fragedă. La 8 ani își făcea debutul în actorie, interpretând rolul Biancăi Neagu în Numai Iubirea. După terminarea serialului, a mai jucat în „Păcatele Evei”, „Inimă de țigan”, „Regina” sau pelicula „The Whistleblower”, 2010.

Cu toate că a apărut în seriale de succes, Bianca Neagu s-a reprofilat în ultimii ani. De la Numai Iubirea au trecut 16 ani, acum este logoped, dar actoria face parte în continuare din viața ei.

„A trecut foarte mult timp de la „Numai iubirea”. Mă ocup cu mai multe lucruri, termin masterul pe logopedie. Nu am renunţat la actorie, este o pasiune a mea şi aş vrea să rămână aşa, să facă parte mereu din mine. Dar am vrut să merg şi pe partea asta de logopedie. Îmi plac foarte mult copiii, îmi place să lucrez cu ei pentru că avem o chimie aparte. Îmi doresc şi eu copii, însă momentan sunt tânără, oamenii nu-mi dau vârsta pe care o am. De șase ani şi jumătate am o relaţie cu Alin Croitoru, el fiind artist vizual”, declara Bianca în cadrul unui interviu pentru Click!

În afară de logopedie și pasiunea pentru actorie, Bianca mai este atrasă și de confecționarea unor gentuțe manual.

„Am început să creez gentuțe, borsete. Sunt făcute manual. Este o altă pasiune a mea. Am început să creez lucruri pe care să le port eu”, a mai dezvăluit Bianca în urmă cu ceva vreme.