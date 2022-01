O mai ții minte pe micuța Bianca din Numai Iubirea? Cum arată acum frumoasa Bianca Neagu

La ani distanță de momentul în care Bianca Neagu dădea viață personajului care i-a „împrumutat” numele, o regăsim pe frumoasa tânără total schimbată. Brunetă, cu un chip angelic și foarte feminină, Bianca a pus pe pauză cariera de actriță.

Bianca Neagu a jucat în mai multe telenovele, „Numai iubirea”, „Păcatele Evei”, „Mama dupa ora 5”, „Daria, iubirea mea” sau „Inimă de ţigan”, pe vremea aceea având aproximativ 8 ani.

Cu ce se ocupă acum Bianca din Numai iubirea

În urmă cu doi ani, Bianca vorbea despre experiența pe care a avut ocazia s-o trăiască la 8 ani, când a fost cea mai cunoscută copilă din România.

Despre munca de pe platourile de filmare, Bianca spunea atunci că i-a fost cel mai greu să plângă. Cel mai mult se juca cu Dan Bordeianu, dar s-a înțeles foarte bine cu toți actorii, cu Oana Zăvoranu, Adela Popescu și Alexandru Papadopol, dar și cu frumoasa Corina Dănilă.

Însă anii au trecut, micuța Bianca a crescut și s-a schimbat, la fel și pasiunile sale. Ajunsă la vârsta majoratului, frumoasa brunetă s-a orientat către Facultatea de Psihologie, însă a găsit o altă preocupare: este pasionată de accesorii, pe care preferă să le deseneze și coase.

„Am început să creez gentuţe, borsete. Sunt făcute manual. E o pasiune care cred că a provenit din partea bunicii mele. Am început să creez lucruri pe care să le port eu”, a declarat ea acum ceva timp.

De asemenea, ea a mai precizat că activează ca logoped, însă uneori apare și în reclame ori videoclipuri.

„Am luat o pauză de imagine, o pauză în care m-am descoperit, m-am autodepășit. Am terminat Facultatea de Psihologie care m-a ajutat foarte mult pe ceea ce am devenit. Am un master în logopedie. Nu am uitat de pasiunea mea pentru actorie.

Am mai jucat în niște reclame, în videoclipuri, nu am rupt toată legătura. Am apărut într-o reclamă cu Simona Halep. A fost o onoare, e un om extraordinar. Am lucrat foarte bine cu ea. A fost foarte frumos”, a spus Bianca Neagu la Antena Stars.

