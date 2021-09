Bianca Rus, problemele de sănătate cu care se confruntă după ce a slăbit. A ajuns pe perfuzii

Bianca Rus a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă în urmă parcursului său de a pierde în greutate.

Bianca Rus, problemele de sănătate cu care se confruntă după ce a slăbit multe kilograme

Bianca Rus a slăbit foarte mult, dar pierderea masivă în greutate a făcut-o să ajungă pe perfuzii. Din dorința de a fi cât mai slabă, Bianca Rus a ajuns să facă anemie și acum trebuie să ia pastile și să meargă des la consultații.

Citește și: Bianca Rus, ipostaze incendiare în costum de baie, după ce și-a asumat noua relație. Cât de sexi este blondina

Vedeta a mers într-o vacanță la plajă și a povestit la Antena Stars despre faptul că a ajuns la 50 de kilograme, însă din cauză că slăbea masiv ea a leșinat și a mers la spital și i-a fost administrat prin perfuzii medicamente. Aceasta a leșinat din cauza pierderii în greutate, dar acum se simte ceva mai bine. Este nevoită să țină o cură de îngrășare.

”Am mers în vacanță și m-am bucurat de soare, de plajă. Eu trei ani am fost perfect sănătoasă. Acum am dat puțin jos, am 50 de kilograme, dar vreau să mă mai îngraș puțin. Am făcut o anemie gravă, am trecut prin perfuzii, m-am tratat. N-am avut nicio problemă până acum, dar pe vară am plecat pe la părinți și prin vacanțe, m-am speriat, am refuzat totul și a venit boala. A trebuit să iau medicamente, am leșinat în baie”, a spus Bianca Rus la Antena Stars.

Vedeta a mai discutat despre faptul că a leșinat în baie, din cauza anemiei și a fost nevoită să facă un set de analize.

”Eram la părinți și mi-a zis mama să-mi fac analizele și am vzăut că am o anemie severă, cu o hmoglobină de 7, pierde de fier. Am venit la București, am început cu medicamente, apoi cu perfuzii. La prima a fost bine, la a doua a venit salvarea, am leșinat în baie. Și așa s-a întâmplat nenorocirea. Acum trebuie să țin o cură de îngrășare, încerc să mănânc și să forțez nota cât se poate, sper să dea rezultate și să nu ajung la mai rele. Eu mă bucur că am slăbit, mă uit în oglindă și nu mă mai recunosc, dar astea două-trei kilograme pe care le-am dat jos se văd și nu mi-e bine. Se văd pe picioare. Recomand slăbitul, dar nu așa agresiv. Și când slăbești din boală, nu e tocmai ok, se resimt. Momentat sunt axată pe ce mănânc, să fiu bine”, a mai spus cântăreața.

Citește și: Bianca Rus, noi detalii despre bărbatul care a făcut-o să iubească din nou. Cine e noul iubit și ce planuri are artista

Cine e Gabi, noul iubit al Biancăi Rus

Bianca Rus a divorțat în urmă cu mai mult timp, dar acesta este primul bărbat cu care ea se afișează. Despre noul iubit, blondina a povestit că este prieten cu Zuluf, care e un familist convins și care probabil are în anturaj bărbați la fel de serioși.

“Poate I se trage să fie și el un familist”, spune Bianca.

Pe tânăr îl cheamă Gabi, iar Bianca nu a vrut să divulge prea multe informații despre el. Tânăra a spus însă că nu se grăbește și vrea mai întâi să vadă dacă se înțeleg, dacă se potrivesc și dacă au pasiuni comune. Abia apoi o să își dea seama dacă va dori să întemeieze o familie cu el.

Gabriel se ocupă acum cu o firmă de transporturi, iar Bianca e încântată că este un bărbat muncitor. Chiar dacă artista a trecut prin momente dificile din pricina divorțului, Bianca a mărturisit că nu ar ezita să se căsătorească din nou dacă simte că e într-adevăr îndrăgostită de cineva.

Bianca a dezvăluit un detaliu la care fanii ei nu se așteptau. Noul ei iubit are 25 de ani, în timp cee a are 34 ani.

“Vârsta nu contează niciodată”, spune Bianca.