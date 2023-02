Bianca, soția lui Jean Gavril, reacție după ce artistul și Andreea Bălan au împărtășit un sărut la America Express

Ediția de marți seara, 27 februarie, a show-ului America Express i-a luat complet prin surprindere pe telespectatori, care au asistat amuzați la o probă neobișnuită, care i-a pus chiar și pe participanți în dificultate.

Perechile s-au schimbat, iar concurenții s-au căsătorit cu „rivalii” lor din celelalte echipe, spre amuzamentul lor, dar și al celor de acasă.

Bianca, soția lui Jean Gavril, prima reacție după ce artistul s-a pupat cu Andreea Bălan

Episodul a venit la pachet însă și cu un moment cu totul neașteptat, după ce Jean Gavril și Andreea Bălan au împărtășit un mic sărut în timpul „nunții” lor.

În urma difuzării epsisodului de pe Drumul Aurului, soția lui Jean Gavril, Bianca, alături de care acesta are și o fetiță, a fost asaltată cu mesaje. Partenera artistului a oferit și o primă reacție în urma celor întâmplate. Iată ce crede despre „sărutul” de la America Express!

Pe rețelele de socializare, Bianca, soția lui Jean Gavril, a mărturisit că nu înțelege întreaga tevatură creată în jurul subiectului. Partenera artistului a menționat că nu a fost deloc deranjată de cele văzute, înțelegând că a fost doar o probă din cadrul emisiunii. Aceasta a ținut să precizeze că nici măcar nu a fost un sărut, ci un „pupic pe buze” de dragul show-ului.

Ce crede soția lui Jean Gavri despre întreaga situație

„Am rămas surprinsă, pentru că lumea este realmente îngrijorată..dacă sunt ok, dacă am o căsnicie fericită (..) Eu știu foarte bine ce am acasă. Nu uitați că e un show TV!

Pentru asta v-ați isterizat toți? Nu, nu m-a deranjat fix sărutul, nu a fost sărut, nu m-a deranjat pupicul pe buze deloc, ba chiar m-a amuzat. M-au deranjat alte chestii care au urmat după și le-am discutat acum cu Jean. Jean, în general, este un tip mult prea drăguț spre binele lui”, a precizat partenera cântărețului pe InstaStory.

Bianca Gavril a fost deranjată însă de faptul că internauții au asaltat-o cu tot felul de mesaje, chiar dacă nu a fost vorba de un sărut real. „Mie mi se pare ciudat că s-au trezit toți pudicii, deci un pupat pe gură, aparent, este „O, nu! E grav, e grav!”. Ce aveți?!”, a mai adăugat soția lui Jean Gavril, pe Instagram.

Alți urmăritori au glumit însă și au întrebat-o pe Bianca dacă Jean doarme în prezent „pe preș”. „Nu, nu a dormit niciodată, nici măcar atunci când merita!”, a continuat Bianca, amuzată și ea de situație.

