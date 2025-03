Imagini spectaculoase din penthouse-ul Georgianei Lobonț de la Cluj. Decorul din baia matrimonială este inspirat din Bali

Georgiana Lobonț și-a amenajat casa cu ajutorul unui specialist, care a reușit să creeze pentru artistă și familia ei un adevărat colț de Rai. Iată imaginile superbe!

Georgiana Lobonț este o artistă în adevăratul sens al cuvântului. A colindat țara cu muzica ei sau a cântat la românii din diasporă, după multe ore de zbor, și acum culegele roadele, pentru că are mai multe proprietăți și un stil de viață pe care mulți l-ar invidia.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, soțul ei, se mută la Cluj, după ce și-au cumpărat un penthouse, unde luxul și bunul gust sunt la ele acasă. L-au amenajat cu ajutorul unui designer, iar fiecare membru al familiei are un loc al lui în care își găsește liniștea, fie că este vorba de ea și de soțul ei sau de copiii lor. Iată cum arată penthouse-ul Georgianei Lobonț de la Cluj!

Cum arată penthouse-ul de lux al Georgianei Lobonț de la Cluj

Imaginile din penthouse-ul de lux al Georgianei Lobonț au fost arătate pe rețelele de socializare. În camera fiicei sale se află un pat uriaș, de prințesă, îmbrăcat în roz, dar și un fotoliu care se balansează.

Baia este și ea la fel de spectaculoasă, cu un candelabru uriaș de cristal și o cadă ovală, înconjurată de o ramă cu leduri și tapet floral. Chiuveta este de cristal, cu un robinet roz și o oglindă uriașă cu leduri.

Livingul este spațios și primitor. Aici, masa este realizată din marmură, iar deasupra ei se află un candelabru din cristal.

Baia matrimonială este piesa de rezistență a casei, pentru că artista și-a dorit aici să se simtă „ca în Bali”. Cada este înconjurată de flori și seamănă cu un jacuzzi. Deasupra se află un candelabru verde, care atârnă precum lianele.

Ce sacrificii a făcut Georgiana Lobonț ca să devină cunoscută

Georgiana Lobonț a vândut un apartament la început de drum și a investit toți banii în activitatea ei. Cel care o filma și îi realiza videoclipurile era chiar soțul său, Rareș Ciciovan. Deși este fiu de preot și a terminat Stomatologia, acesta a ajuns impresarul artistei.

„Eram cumva inconștienți, entuziasmați, dornici să devenim cineva, să evoluăm și să avem succes, să avem evenimente, să ne meargă bine. Și cred că eram un pic luați de val. Valul tinereții și nebunia asta ne-au prins. Și am investit banii. Am vândut apartamentul și toți banii pe care i-am luat pe el, i-am investit în muzică, în albume. Am făcut patru albume de muzică populară, ne-am cumpărat boxe, sistemul nostru de sonorizare pentru evenimente”, declara Georgiana Lobonț pentru Revista Viva.