Boala de care suferă cântăreața Mira. Ce diagnostic neașteptat a primit de la medici și cum se simte acum

Mira, frumoasa cântăreață, a organizat pe contul ei de Instagram o sesiune Q&A și le-a răspuns fanilor la întrebări.

Artista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimii ani și a decis ca acum să vorbească deschis despre ele, din dorința de a ajuta și alți oameni care trec prin aceleași situații ca și ea.

Mira a vorbit despre boala cu care se confruntă

Dintre toate afecțiunile sale, una dintre ele a fost diagnosticată cel mai greu de medici și chiar de mai multe ori a primit diagnosticul greșit. Mira vorbește foarte rar despre asta, dar se confruntă cu eritem fix medicamentos.

Citește și: Mira, decizie dureroasă după ce a avut probleme de sănătate. Ce a anunțat cântăreața că e nevoită să facă

Articolul continuă după reclamă

Cântăreața a explicat pe Insta Story că această experiență cu primirea diagnosticului a fost o lecție foarte importantă pentru ea, mai ales când vine vorba de spitalele și specialiștii la care merge. În prezent, se alfă în proces de tratare și vindecare a bolii.

Boala se manifestă cu pete și leziuni care apar pe piele, ca la o alergie. Tocmai de aceea e dificil ca boala să fie depistată pentru că simptomele se pot confunda cu cele ale altor boli de piele.

Unul dintre fanii ei a întebat-o cum se simte după operația la ochi.

“Singura chestie pe care am experimentat-o e că îmi simt ochii uscați. (…) Știți cum e senzația aia de la fum cum te ustură ochii? Ei, așa e și vezi așa un pic în ceață și când îți pui picături vezi 3D. Dar în rest este minunat. A fost cea mai bună alegere că am făcut operația asta și nici nu se compară vreodată cu ce-am făcut eu acum 9 ani”, a povestit Mira.

Citește și: Cum s-au cunoscut Mira și iubitul ei, Levi Elekes. Modul inedit în care a început povestea lor de dragoste

Un alt urmăritor a întrebat-o despre cum i-au ieșit ultimele analize.

“Am mers la foarte mulți medici, am făcut foarte multe analize, am primit diagnostic greșit. Cumva această boală pe care eu o am acum, eritem fix medicamentos, îți dai seama de ea și prin excludere. E mai greu de depistat, într-adevăr. Este practic o reacție alergică la un medicament. Este o reacție adversă la un medicament pe care eu îl luam lună de lună și nu știam. (…) Am învățat multe din experiența asta și de-aia am ținut și am vrut să fac un material separat despre treaba asta pentru că eu sunt convinsă că o să mai ajute și alți oameni”, a mai detaliat Mira.

Pe Insta Story, frumoasa artistă a mai povestit și că are hernie hiatală și asta duce la reflux, ceea ce o face să simtă că are un nod în gât și îi vine să tușească, iar tusea aceasta îi afectează corzile vocale. Pentru a afla mai multe despre această afecțiune, Mira a făcut o endoscopie.

Citește și: Mira s-a pozat cu mască de oxigen, după ce mai multe zile a spus că se simte rău. Ce se întamplă cu artista