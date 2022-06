Cum s-au cunoscut Mira și iubitul ei, Levi Elekes. Modul inedit în care a început povestea lor de dragoste

Prezenți la podcastul Fain și Simplu moderat de Mihai Morar, Mira și iubitul ei, Levi Elekes, au povestit cum și-au început povestea de dragoste. Pasiunea pentru cărți de dezvoltare personală a fost cea car ei-a adus împreună pe cei doi.

Artista a povestit că a văzut pe TikTok videoclipuri vechi cu tânărul și i-a analizat profilul, fapt care a determinat-o mai târziu să-i ceară sfaturi în privința cărților pe care ar trebui să le citească.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mira și Levi Elekes

„Eram cu cărțile, eram în perioada în care citeam și simțeam că găsesc niște răspunsuri. Eu mă uitam pe Tiktok și la un moment dat îmi apăruse un băiețel, care vorbea despre tot felul de subiecte motivaționale. Și am zis ia să-l urmăresc, mi se părea că seamănă cu Justin Bieber, erau niște vlogguri vechi. M-am uitat pe profil fugitiv și nu-mi dădeam seama dacă e doar o persoană sau mai multe. Era mic de tot, alteori era un om mai mare, dar nu am dat importanță, i-am dat follow și atât. Și la un moment dat, îmi apare din nou pe feed și m-am gândit să-l întreb să-mi recomande niște cărți și i-am scris pe TikTok.", a spus Mira în cadrul podcastului.

Antreprenorul și unul dintre cei mai vechi vloggeri din România, Levi Elekes, în vârstă de 26 de ani, a mărturisit că deși i-a văzut mesajul nu i l-a prioritizat, până într-o zi când a realizat un videoclip de 18 minute special pentru ea, în care a vorbit despre lectruă.

„Eu am văzut mesajul de la ea și, până să-i răspund, ea a șters mesajul, dar mie tot mi-a apărut.", a spus antreprenorul.

„Am vrut să șterg mesajul, pentru că nu-mi răspunsese în câteva zile și m-am gândit că a citit mesajul. Atunci, știind că e un băiat smart, m-am gândit că poate crede că vreau să mă dau la el și l-am șters, dar n-am știut că lui îi apare.", a mai spus Mira.

„Au trecut două săptămâni până să-i răspund. Am făcut un video prin care i-am răspuns, era de 18 minute.", a explicat Levi.

Mira, despre cum l-a cunoscut pe iubitul ei: „Prima dată când am vorbit la telefon am stat de vorbă 8 ore”

Mai întâi, Levi comunica cu Mira prin intermediul videoclipurilor, însă artista avea întrebări așa că i-a propus să vorbească la telefon. Adept al agendei și al lucrurilor planificate, Levi i-a spus Mirei că pot discuta peste o săptămână , fapt care a numulțumit-o pe artistă. Aceasta a reușit, totuși, să obțină o „programare” peste două zile. Conversația telefonică a fost atât de captivantă, încât cei doi au vorbit 8 ore.

„Prima dată când am vorbit la telefon am stat de vorbă 8 ore. Aveam ceva în program, am anulat. Am vorbit de la prânz până la 1 noaptea”, a povestit Mira, în cadrul podcatului Fain și Simplu.

„M-a fascinat felul în care mi-a vorbit, zâmbea non-stop și acolo a fost declicul, când mi-a recomandat cartea mea preferată, care este și cartea lui preferată. Eram în perioada în care mă despărțisem de Andrei, la câteva luni.", a mai spus Mira.

„ Era o problemă distanța, ea la București, eu la Brașov. Mi-am dat seama că distanța nu mai are sens și ne-am mutat împreună, cam de la a doua întâlnire așa.", a spus iubitul artistei.

Cei doi se iubesc extrem de mult și se consideră familie.

