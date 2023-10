Mira, decizie dureroasă după ce a avut probleme de sănătate. Ce a anunțat cântăreața că e nevoită să facă

Mira trece printr-o perioadă foarte grea care pare să nu se încheie prea curând. Artista are tot mai multe probleme, iar una dintre acestea o vizează direct. Problema de sănătate care a apărut în urmă cu 4 luni.

Cântăreața trece prin cele mai dificile momente care o afectează atât la nivel psihic, cât și fizic. Mira este foarte activă în mediul online și le povestește urmăritorilor săi cu ce se confruntă încă de la începutul verii, mai exact de când a apărut un nou membru în familie.

Mira se confruntă cu probleme foarte mari

La începutul acestei veri Mira și iubitul ei au decis să aducă un nou membru în familie, și anume pe Rai. Rai este un pui de pisică din rasă Maine Coon, care, din păcate, le-a adus foarte multe probleme încă de la început.

Cu toate că Rai a fost cumpărat dintr-o crescătorie autorizată, acesta purta o boală care în scurt timp s-a extins și la pisica pe care cei doi o aveau deja. Pe lângă râia pe care motanul o avea în urechi, acesta se confrunta și cu alte probleme precum: pureci, virusul herpes, o boală respiratorie virală și o micoză care îi afectase tot corpul, conform spuselor Mirei.

„Medicul a fost șocat pentru că nici unele pisici de pe stradă nu vin cu atâtea probleme” spunea Mira într-o postare pe Instagram în care îl prezenta pe Rai urmăritorilor ei. Toate aceste probleme au dezamăgit-o pe îndrăgita artistă, deoarece avea alte așteptări de la crescătoriile autorizate, dar mai ales, de la oameni în general.

„Ei l-au dat spre vânzare, noi l-am luat știind decât că are o reacție adversă la vaccin și după ce ni l-au pus în brațe l-am dus la doctor și am aflat toate cele…” a fost răspunsul pe care l-a oferit Mira unei urmăritoare care nu înțelegea situația.

Mira, care este o adevărată iubitoare de animale, a încercat din răsputeri să îl salveze și să îl vindece pe Rai de toate problemele de care suferă. Cu toate acestea, se pare că Rai a îmbolnăvit-o atât pe artistă, cât și pe Olla, cealaltă pisică pe care o are.

Micoza nu doar că nu a răspuns la niciun tratament, ci s-a extins într-un mod alarmant, iar Mira a fost nevoită să înceapă și ea un tratament. Olly, de asemenea, s-a umplut și e ala rândul ei de ciuperci și a fost necesar să fie și ea tratată pentru boala pe care Rai a adus-o în casă.

Ce tratament a luat Mira și prin ce stări a trecut

„Eu tocmai care am ieșit de la doctor pentru că nu-mi trece micoza luată de la Rai și mai noi Olly este plină de ciuperci. Și uitați aici listă pentru că va trebui să iau șase săptămâni pastile și să mă mai dau încă șase săptămâni cu cremă, după ce m-am dat deja două luni aproape” declara Mira pe Instagram la sfârșitul lunii august.

În ultima perioadă, cântăreața a precizat în mediul online că se simte foarte rău datorită acestui tratament. Acest lucru se vede din păcate, deoarece Mira apare de multe ori fără pic de machiaj și povestește fanilor cât de demoralizată este din cauza acestor probleme, care par să nu se mai termine.

Zilele trecute artista a făcut din nou un anunț. „Trec printr-o perioadă mai nasoală din cauză că am reacții adverse de la antibioticele pe care le iau și mă simt în permanență rău... But fake it until u make it”. Deși îi este foarte greu, atât fizic cât și psihic, Mira se încurajează și încearcă să depășească momentele grele.

Ieri a fost ultima zi de tratament, dar din păcate tot rău se simțea. Cu toate acestea, s-a motivat să se ridice din pat, să se aranjeze și să sărbătorească încetarea tratamentului, aflându-se în vacanță și profitând de această ocazie.

Ce decizie dureroasă a luat Mira pentru binele tuturor

Mira anunțase plângând pe Instagram că va trebui să renunțe la Rai pentru a reuși să se vindece toți trei. Deoarece Rai o ataca și o mușca pe Oli, aceasta se umpluse de micoză pe tot corpul. Singura soluție a fost să îi tundă foarte scurt și să îi despartă pentru a le da șanse de vindecare amândurora.

Dezamăgită și supărată, Mira a decis că aceasta este soluția cea mai bună, chiar dacă nu poate să accepte încă situația. Starea ei de sănătate are de suferit în continuare, atât fizic din cauza rănilor de pe corp, cât și psihic din cauza atașării emoționale și supărărilor.