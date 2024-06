Céline Dion a descris simptomele sindromului persoanei rigide, o boală rară cu care a fost diagnosticată în 2022, menționând inclusiv senzația de strangulare.

Céline Dion a declarat că a suferit spasme musculare atât de puternice încât i-au fracturat coastele, în timp ce trăiește cu sindromul persoanei rigide.

Boala de care suferă Celine Dion i-a rupt coastele. Declarații neașteptate despre starea de sănătate a cântăreței. Ce a explicat

În primul său interviu TV de la diagnostic, acordat lui Hoda Kotb de la NBC News, Dion a spus: „Am avut coaste fracturate la un moment dat, pentru că uneori, când este foarte sever ...” Kotb o întreabă: „Spasmele pot fi atât de puternice încât să-ți fractureze o coastă?”, iar Dion a dat afirmativ din cap.

Citește și: Ce tratament face Celine Dion pentru a se recupera după diagnosticul crunt pe care l-a primit

Articolul continuă după reclamă

Dion a mai spus că atunci când are spasme musculare în gât, „este ca și cum cineva te-ar strangula, ca și cum cineva ți-ar împinge laringele”, și a explicat că poate vorbi doar la un anumit ton în timpul spasmului. „Dar poate fi și în zona abdominală, în coloana vertebrală, în coaste”, a adăugat ea, descriind crampele din mâini: „Este ca o crampă, dar este într-o poziție în care nu le poți debloca”.

Dion a fost diagnosticată cu acest sindrom rar și incurabil în 2022 și a fost nevoită să își întrerupă concertele live. Ea a spus anterior că sindromul „îi cauzează dificultăți la mers și nu îi permite să își folosească corzile vocale pentru a cânta așa cum era obișnuită”.

Într-un interviu acordat Vogue France în aprilie, ea a spus că urmează terapii fizice și vocale de cinci ori pe săptămână. A recunoscut că a avut momente de disperare, dar a afirmat și că încearcă să își reia cariera de cântăreață.

Citește și: Céline Dion nu-și mai poate controla mușchii. Prin ce probleme de sănătate grave trece și ce se știe până în prezent

„La început mă întrebam: de ce eu? Cum s-a întâmplat asta? Ce am făcut? Este vina mea?” a spus ea. „Viața nu îți oferă răspunsuri. Trebuie doar să o trăiești! Am această boală dintr-un motiv necunoscut. Așa cum văd eu lucrurile, am două opțiuni. Fie mă antrenez ca un atlet și muncesc din greu, fie renunț și totul s-a terminat, stau acasă, ascult melodiile mele, stau în fața oglinzii și cânt pentru mine. Am ales să lucrez cu tot corpul și sufletul meu, din cap până în picioare, alături de o echipă medicală. Vreau să fiu cea mai bună versiune a mea. Scopul meu este să văd din nou Turnul Eiffel!... Am această putere în mine. Știu că nimic nu mă va opri.”, a mai spus ea, potrivit theguardian.com.