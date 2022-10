Boala de care suferă copilul lui Tataee de la BUG Mafia. Este pentru prima dată când artistul deschide acest subiect sensibil

Tataee a renunțat demult la viața din România și a plecat în Barcelona, alături de familia lui. Deși viața lui nu a mai fost expusă camerelor de filmat, acesta a revenit în centrul atenției în ultimul an, când a avut numeroase concerte pe care le-a onorat.

Invitat la podcastul Fain & Simplu, moderat de Mihai Morar, acesta a vorbit pe îndelete despre viața lui din spatele ecranelor. El a făcut o dezvăluire care a uimit pe multă lume, unul dintre copiii lui suferă de o boală greu de tratat.

Boala de care suferă unul dintre copiii lui Tataee, artistul de la BUG Mafia

Tataee, pe numlee său real Vlad Irimia s-a căsătorit cu soția lui, Mona, în anul 2012, în mare secret. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire pe care au țint-o departe de scandalurile mediatice și de camerele de televiziune. Împreună au trei copii: Antonia Olga (9 ani), Mihai (7 ani) și Cristian Vlad (4 ani), pasionați de muzică și artă.

Unul dintre copiii său, însă, suferă de o boală: „Unul dintre copiii noștri are autism. E autist și, urmărind evoluția lui, cred că am avut și eu o formă puțin mai ușoară. Nu e o boală, deși beneficiază de tratament, dar nu se știe dacă funcționează. Diferența față de noi e că văd și percep altfel lucrurile. Atât. În rest, copilul nostru e foarte fericit, foarte inteligent. Einstein a fost autist. După cum spuneam, eu cred că am fost autist. Dar mulți oameni foarte inteligenți au fost autiști și au văzut altfel lucrurile și poate asta i-a făcut să fie speciali. În momentul în care renunți la treaba asta, să fie ca noi copiii, să ne urmeze pașii, că toți avem obsesia asta. Ar trebui să renunțăm la asta pentru că ei vor decide”, a spus Tataee la podcastul lui Mihai Morar.

Tata Vlad și-a început cariera în muzică ca artist solo, iar mai târziu a devenit renumit alături de trupa de stil gangsta rap, B.U.G. Mafia, din care mai fac parte Alin "Uzzi" Demeter și Dragoș "Caddilac" Vlad-Neagu, care au popularizat exprimările explicite în rap pentru a prezenta violența vieții de stradă.

Albumul lor din 1998, "De cartier", lansat de Cat Music, a făcut trupa să devină una din cele mai bine vândute de pe piața românească, dar și una din cele mai respectate formații de hip hop românesc.[4] Mai târziu Tata Vlad, în cariera sa a mai lucrat cu artiști ca Akcent, Bitză, Andreea Antonescu, Cristina Spătar sau Adriana Rusu, fiind apreciat pentru schimbarea și perfecționarea stilului său muzical.

