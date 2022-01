Bogdan de la Ploiești se mută din țară. Ce afacere și-a deschis în Elveția și ce surpriză le-a pregătit românilor de acolo

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, iar fanii au aflat faptul că el se pregătește să se mute din țară, în Elveția, mai aproape de familia lui. Iată ce afacere își deschide acolo.

Bogdan de la Ploiești se mută în Elveția și își deschide o afacere. Ce le-a promis românilor de acolo

Bogdan de la Ploiești are planuri mari de viitor. Artistul se va muta în Elveția unde vrea să fie patron de restaurant. Acesta își va deschide propriul local și le va oferi românilor în ziua deschiderii câte o masă gratis. Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai îndrăgiți cânăreți de manele din România. Artistul știe să facă show oriunde merge, iar dacă vrei să îi ai invitat la petrecerea ta, trebuie să scoți o sumă frumușică de bani din buzunar.

Acesta a declarat că va deschide restaurantul pe data de 10 februarie și trebuie să facă câteva pregătiri pentru acel moment. Spune despre localul său că este unul mic și le face o surpriză românilor din Elveția. Artistul le va oferi mese gratis în ziua deschiderii românilor.

“O să deschid restaurantul pe 10 februarie, până atunci trebuie să mai fac niște pregătiri, este un restaurant micuț, la 40 de minute distanță de fiecare oraș mare. E oficial, o să mă mut aici, pentru că am avut un feeling încă de acum mulți ani, când cântam pe aici și îmi plac foarte mult oamenii de aici, îmi place țara, e foarte frumoasă, foarte liniștită, are foarte mult potențial și vreau să fiu mai aproape de familia mea”, a declarat el pentru cancan.ro.

„Ultima perioadă am alergat foarte mult pentru viitorul meu, dar mai ales al părinților mei!! Vă anunț cu bucurie în suflet .. că am luat deja locația, aici în Elveția. În curând RESTAURANT ROMÂNESC BY BOGDAN DLP, SHISHA HOUSE ..etc ÎN FEBRUARIE MAREA DESCHIDERE, prima zi va fi gratis pentru toți românii mei și abia aștept să-mi cunoașteți familia. MĂ VOI MUTĂ AICI DEFINITIV PENTRU CĂ IUBESC ȚARĂ ASTA, dar cariera mea muzicală nu se va opri, din contra - abia începe-.. separat vom cânta în toată Europa ..Revin cu detalii ! Vă pup și vă iubesc”, a scris el pe Instagram.

Ce tarif cere Bogdan de la Ploiești pentru a cânta la o nuntă sau la un botez

Într-un timp record, tânărul a adunat zeci de milioane de vizualizări, ajungând astfel unui dintre cei mai apreciați interpreți de manele ai momentului. Interpretul face furori la petrecerile la care este invitat să cânte şi se consideră un artist al noi generaţii de manelişti.

Face furori la petrecerile la care este invitat iar pentru asta cere și bani frumoși!

Artistul se duce la evenimente private, nunți, botezuri, unde interpretează live celebrele sale manele, iar oamenii se înghesuie să îl asculte.

Datorită notorietății sale atât pe plan național, cât și internațional, acesta cere sume frumoase de bani pentru a încânta inimile oamenilor cu melodiile sale care fac milioane de vizualizări.

Iată că, pentru a-l asculta live la petrecerea ta, alături de invitații de la eveniment, ar trebui să scoți din buzunar între 3.000 de euro, potrivit Cancan.ro.

