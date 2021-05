Bogdan Mocanu, implicat într-un val de accidente: "Am ajuns la spital după ce m-am răsturant". Ce a dezvăluit

În spatele lui Bogdan Mocanu se ascund foarte multe secrete. Artistul s-a decis să vorbească despre cele mai dificile momente prin care a trecut, în special despre lanțul de accidente în care a fost împlicat de-a lungul anilor.

Tânărul este adeptul celor mai luxoase mașini și acum este și posesorul uneia dintre ele.

Citește și: Bogdan Mocanu se pregătește intens pentru rolul de tătic. Ce a dezvăluit artistul despre relația cu noua sa iubită

"Fix la 18 ani mi-am luat permisul și după o lună am făcut accident. A fost un accident grav. Din greșeli înveți și fiecare instinct îl dobândești după fiecare chestie de genul ăsta. Eu sunt atent, dar nu sunt omul care să piardă timpul. Ultimele accidente nu au fost din vina mea.", a povestit cântărețul la Antena Stars.

Cum a reușit Bogdan Mocanu să se răstoarne cu mașina

Artistul nu a scăpat de întrebările Nataliei Mateuț, care și-a dorit să afle dacă a ajuns la spital vreodată, iar răspunsul nu s-a lăsat prea mult așteptat.

Bogdan Mocanu a dezvăluit că la vârsta de 18 ani a reușit să se răstoarne cu mașina cea nouă: "Făcusem 18 ani, am plecat cu mașina la facultate, din Bârlad la Iași, e un drum foarte greu. Nu știu ce s-a întâmplat, dar am pierdut controlul mașinii într-o curbă în vale. M-am răsturant de 2-3 ori. Așa am învățat să fiu mai precaut și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat numai accidente din care am ieșit teafăr și nevătămat. A fost destul de traumatizant, dar nu am realizat atunci pe loc", a mai spus Bogdan Mocanu.

Ce probleme grave de sănătate are Bogdan Mocanu

Bogdan Mocanu nu se mai ascunde după perdea. Artistul a dezvălui la Xtra Night Show un subiect tare sensibil și a recunoscut că are probleme serioase de sănătate.

Tânărul a povestit telespectatorilor că are diabet de la o vârstă foarte fragedă: ”Aș vrea să încep cu faptul că diabetul a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Când eram mic și aveam problema asta cu bullying-ul. Știi cum sunt copiii din ziua de azi, din totdeauna, se ceartă, dar limita lor maximă e: ”Ești prost! Nu, tu ești prost”. Cam asta a fost argumentarea. La mine nu era așa după ce am făcut diabet.”, a mărturisit el pentru Antena Stars.

”Am plâns toată noaptea și s-a declanșat un șoc. După vreo două zile, m-am dus la spital la Bârlad. Oamenii nu știau ce am, nici nu știam că m-au dus la spital. Mi-au băgat glucoză în loc să vadă cât zahăr am în sânge. Când mi-au băgat și gluzocă, am intrat în comă și atunci s-a declanșat diabetul ăla nașpa.

Citește și: Bogdan Mocanu, mesaj emoționant pentru tatăl său. Cum arată cel care l-a crescut: "El este tatăl meu, eroul meu"

Eu m-am dus cu grețuri, vomă și asta e un fel de procedură standard. Acum sunt dependent de insulină. Fac 4-5. Se poate trăi, e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. M-a maturizat foarte mult și m-a responsabilizat. M-a făcut să ajung cine sunt, de fapt.”, a mai zis Bogdan Mocanu.