Bogdan Vlădău este căsătorit, dar pleacă fără soție în vacanță: „Trebuie să mai așteptăm”. De ce nu merge și Gina Chirilă cu el

Bogdan Vlădău are o frumoasă relație cu Gina Chirilă și împreună au o fetiță superbă pe nume Katia. Cei doi au recunoscut de-a lungul timpului că au avut parte de urcușuri și coborâșuri în relație, la fel ca noi toți de altfel. Însă, ce primează la ei, pe lângă iubire, este libertatea pe care și-o oferă atunci când vine vorba de timpul personal. De ceva vreme, Bogdan Vlădău organizează o serie de retreaturi spirituale în țări precum Mexic sau Peru, motiv pentru care este plecat cu zilele de acasă și nu poate lua legătura cu familia.

În cadrul unui interviu oferit Antena Stars, Bogdan Vlădău a vorbit despre activitatea sa și cum își împarte timpul când vine vorba de familie.

„Nu am apucat să țin post pentru că am fost plecat într-un retrat în Costa Rica, ce-i drept, spiritual, cu yoga, cu meditații și m-am întors aici și nu am avut timp. Am început să plec mai des în ultimii doi trei ani. Am început să organizez niște retreaturi spirituale în Amazon, în Peru, Columbia. Am plecat fără ea, (nr. red. Gina Chirilă) mai ales de acum de când a venit și Katia pe lume. Trebuie să așteptăm să mai crească ca să putem să o luăm și pe ea”, a declarat Bogdan Vlădău în cadrul interviului.

În continuare, Bogdan Vlădău a dezvăluit că are parte de ajutor de la mama și soacra sa în creșterea fetiței.

„Când sunt eu plecat, ea se ocupă de fetiță, cu mama mea și mama ei. Eu îmi mai doresc un copil, dar nu știu dacă se va mai întâmpla curând”, a mai spus el.

Bogdan Vlădău vrea să se relanseze în muzică

Bogdan Vlădău a cochetat în trecut cu muzica, fapt pe care mulți nu-l știu. Astfel, în cadrul aceluiași interviu, Bogdan Vlădău a mărturisit că vrea să se apuce din nou de muzică. Spune că vrea să facă un band, dar nu dezvăluie numele artistului celebru pânâ când nu va fi totul pus la punct.

Acum mă concentrez pe fetița mea și aceste retreaturi spirituale. E forte posibil să intru în industria muzicală să fac un band cu un cântăreț destul de cunoscut de la noi. Încă nu vă spun despre cine este vorba până nu se materializează cum trebuie.

