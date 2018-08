Bombă în showbiz! Misha și Connect-R divorțează: "Viaţa merge mai departe!"

Despărţire bombă în lumea mondenă! Connect-R şi Misha au divorţat! Cei doi au decis să o ia pe drumuri separate, iar hotărârea nu este una luată de ieri de azi, căci problemele au apărut în cuplu de ceva vreme.

"Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. Un an și 3 saptamani și de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea, inclusiv presa, să nu ne pună întrebări, multumim anticipat!", a scris Connect-R, pe Instagram, despre despărţirea de Misha, notează Antena Stars.