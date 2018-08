BREAKING NEWS. Vestea tristă a serii. Din păcate, Anca Pandrea a... ajuns la spital de urgență!

Anca Pandrea are din nou probleme de sanatate! Actrita a ajuns din nou la spital, dupa ce s-a simtit rau.

In urma cu o saptamana, Anca Pandrea nu s-a simtit deloc bine si a mers la spital, iar medicii au decis sa o interneze.

In timp ce actrita se confrunta cu probleme de sanatate, in locuinta sa era in desfasurare o petrecere de pomina. Insa, lucrurile s-au consumat cu acordul actritei.

Potrivit informatiilor aparute in presa mondena, Anca Pandrea si-a dat acordul pentru petrecere si si-a pus casa la dispozitia unei prietene pentru a-si sarbatori ziua de nastere. Pentru a nu le strica petrecerea si a nu-i alarma, Anca Pandrea nu le-a spus prietenilor ca merge la spital, ci le-a spus ca merge sa stea cu sora sa care este bolnava.