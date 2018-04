Brigitte, mesaj emoționant de Paște: ”Înfrânt nu sunt nici când am dureri în inimă”

Brigitte Năstase nu are parte de un Paște fericit. Se pare că aceasta s-a certat din nou cu Ilie Năstase, iar la scurt timp, înainte să plece din țară, ea a făcut public un mesaj emoționant.

"Am învățat că înfrânt nu sunt când am dureri în inimă, nici când îmi curg ilacrimile pe obraz. Deoarece adevăratele înfrângeri sunt atunci când refuz să mă ridic din starea mea. Un luptător adevărat nu pierde niciodată. El merge din putere în putere. Dacă sunt doborât am să mă ridic înapoi, victoria o am în Iisus Hristos.”, a scris Brigitte Năstase, pe contul personal de socializare.

”Foarte frumos!”, ”Din inimă pentru inima tuturor.”, ”Te apreciez pentru ceea ce faci, dar încearcă să fii constantă în alergarea ta pe acest pământ.”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fani după mesajul făcut public de Brigitte.