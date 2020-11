Brigitte Pastramă a făcut dezvăluiri despre căsnicia cu Florin Pastramă. De ce s-a ajuns la despărțire

Citește și: Brigitte și Florin Pastramă, denunțați la poliție. Raluca Podea a depus plângere penală pe numele celor doi

„Am ajuns să fiu batjocorită și Florin să fie postat de familia lui, să fie dat la Poliție.(...) Să vii la mine în casă, să le dau bani să îi ajut și în seaara aia să trimită articol să spună că am COVID ca să îmi închidă emisiunea. Eu copilului meu i-am luat un apartament și am vrut să ii iau mobilă. Vorbea cu un anumit Bogdan, să pună să fiu bătută. Asta e familie?”, a mai dezvăluit ea.

Brighitte și Florin Pastramă s-au căsătorit în mai 2019, la Primăria din Voluntari, la scurt timp după ce s-au îndrăgostit în cadrul unei emisiuni TV.