Brigitte Pastramă, într-o rochie extrem de sexy ce îi scoate în evidență picioarele interminabile. Cât de mult a slăbit bruneta

Brigitte Pastramă a făcut furori în mediul online cu ipostaza incendiară în care s-a lăsat pozată. Soția lui Florin Pastramă a îmbrăcat o rochie extrem de sexy ce îi scoate în evidență picioarele interminabile.

Brigitte Pastramă a încântat privirile fanilor de pe rețelele sociale cu o apariție deosebită. Bruneta a publicat o imagine spectaculoasă, iar un detaliu nu a fost trecut cu vederea. Se pare că soția lui Florin Pastramă a slăbit foarte mult.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Brigitte Pastramă a devenit mult mai discretă de când s-a mutat în Emiratele Arabe Unite. Aceasta trăiește o viață de lux în Dubai, acolo unde și-a cumpărat o locuință și are propria afacere.

Soția lui Florin Pastramă a decis să plece din România în urmă cu aproximativ doi ani. În luna martie 2023, bruneta a reușit să obțină pentru Dubai. Mai apoi, aceasta și-a adus fiica, pe Sara, dar și soțul în țara care a adoptat-o.

Pentru că este destul de ocupată cu business-ul pe care îl deține, Brigitte Pastramă nu mai este la fel de activă pe rețelele sociale, unde se laudă cu 949 de mii de urmăritori. Aceasta mai publică, din când în când, imagini cu ea.

Cum arată Brigitte Pastramă într-o rochie scurtă ce îi evidențiază picioarele interminabile

De curând, Brigitte Pastramă a pus pe jar publicul masculin cu o postare de-a dreptul incendiară. Aceasta a distribuit pe contul de Instagram două fotografii în care poartă o rochie scurtă și mulată, ce îi scoate în evidență talia de invidiat, bustul generos și picioarele interminabile.

În partea de jos, soția lui Florin Pastramă a optat pentru pantofi cu toc mediu. De altfel, bruneta și-a asortat ținuta cu o coafură elegantă și un machiaj discret.

Postarea soției lui Florin Pastramă a generat mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Prietenii virtuali au ținut să-i reamintească brunetei că este o femeie foarte frumoasă.

„Ai picioare foarte frumoase!”, „Ești superbă!”, „Foarte sexy!” sau „Ești o femeie frumoasă”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Brigitte Pastramă și-a scos la vânzare casa din Pipera. Câți bani cere pe superba locuință

Pentru că s-a stabilit în Emiratele Arabe Unite, Brigitte Pastramă s-a decis să vândă casa din Pipera. Soția lui Florin Pastramă a apelat la acest gest pentru că nu mai poate avea grijă de locuință cât se află în Dubai, negând orice zvon privind problemele financiare.

„În respectiva vilă nu mai locuiește cineva de un an. Nu are nimeni grijă de ea și se deteriorează. E păcat, pierd bani, îi țin blocați. Mă costă întreținerea ei 3000-3300 de lei în fiecare lună. Nu mai are rost să o țin. Aș fi putut să o închiriez, dar riscam să fie făcută praf, am mai trecut prin asta”, a explicat bruneta, conform spynews.ro.

Așadar, Brigitte Pastramă își vinde superba vilă la prețul de 840.000 de euro.