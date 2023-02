Brigitte Pastramă nu mai locuiește în România! De ce nu mai poate să mai pună piciorul la ea în țară o perioadă

Vedeta a rămas blocată la Dubai și nu poate pune piciorul în România până nu finalizează toate actele. Brigitte Pastramă este în Emiratele Unite Arabe încă de la începutul anului 2023 și nici până în prezent nu a revenit în țară.

În urmă cu ceva timp, Brigitte și Florin Pastramă au făcut demersurile necesare pentru a-și lua o locuință de 400.000 de euro în Dubai, o casă de vacanță, pentru zilele în care vor să pună pe stop tumultul vieții din România.

Cu ce se confruntă Brigitte Pastramă în Dubai

Ajunși acolo pentru a semna actele, cei doi s-au lovit de câteva proceduri și sunt nevoiți să petreacă acolo mai mult timp decât și-au propus. Brigitte Pastramă trebuie să treacă de la viza de vizitator, l viza de investitor, lucru care nu este atât de simplu: “Am plecat la începutul lunii ianuarie și din păcate cred că o să stau până la sfârșitul lunii februarie aici. Au venit Florin și Sara și mi-au făcut surpriză”, a spus la Antena Stars.

„Eu sunt într-un proces de schimbare a vizei, viză de turist în viză de investitor. Abia aseară am primit primele rezultate. Sunt alte proceduri aici ca să îți iei rezidența. Nu ai cum să ai mașină, nu poți să faci nimic fără ID. Aici trebuie să ai permisul lor.”, a povestit Brigitte Pastramă.

„Este o țară frumoasă, o țară binecuvântată. Eu fac niște sacrificii pentru asta. Nu mă voi muta 100%, dar decizia e luată, eu am investit deja. De un an și ceva cochetam cu chestia asta, dar nu pentru a mă muta, era așa, un vis.”, a mai spus Brigitte.

Citește și: Cât de mult a slăbit Brigitte Pastramă. Soția lui Florin Pastramă se mândrește cu o siluetă de invidiat pe rețelele sociale

Brigitte Pastramă este cunoscută pentru stilul de viață luxuriant, numele vedetei TV ajungând pe buzele tuturor în urma mariajului cu fostul tenismen Ilie Năstase. Cei doi au divorțat în urmă cu mai mulți ani, iar în prezent Brigitte este căsătorită cu Florin Pastramă. De-a lungul timpului, Brigitte a pus bazele unor afaceri care îi aduc un venit considerabil, iar acum culege „roadele”.

Când a luat decizia de a-și cumpăra o casă, a dat unor dezvoltatori un avans de 5.000 de euro pentru locuință, dar nu s-au înțeles, astfel că a apelat apoi la ajutorul lui Mircea Brânzei.

"Este o casă cu două dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din sumă, urmând ca peste 5 luni să achit și restul de 30%, când primesc cheia și e gata”, a declarat mai demult Brigitte, pentru click.ro.

Ultima etapă din Mexic aduce adevărate provocări echipelor. Vezi episoadele noi America Express în AntenaPLAY.