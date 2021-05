Brigitte şi Florin Pastramă s-au separat din nou! Ce dezvăluiri a făcut vedeta despre soțul ei

Încă de la începutul lunii mai, Brigitte și Florin Pastramă au avut unele neînțelegeri care au dus la separarea acestora. Deși părea că totul este frumos și relația lor este una extrem de sudată, cei doi au întâmpinat momente dificile.

Pentru a rezolva lucrurile și pentru a le da explicații oamenilor despre relația sa cu soțul, Brigitte Pastramă a venit în platoul emisiunii Xtra Night Show, unde a dezvăluit detalii nașteptate despre Florin Pastramă și familia lui.

"Ei fiind de etnie rromă, ei au impresia că eu îl lovesc în orgoliu pe el. Dar fiecare mai exagerează umpic, ăsta este hazul nostru. Eu mi-am asumat asta, știam că o să fiu văzută așa. Dar și lui îi place, că dacă nu îi plăcea, îmi zicea să ne oprim. Mama lui i-a spus că indiferent de ce se întâmplă, el să nu ia absolut nimic de la mine. Toată familia lui mă discreditează. Îți dai seama în ce situație mă aflu eu acum, nici nu pot să fiu lângă el, orice fac e interpretabil. Eu sunt urâtă de această familie, ei consideră că eu l-am umilit prea mult pe Florin în emisiune. Este normal, fiecare mamă își iubește puiul. Și mama mea a pățit ce pățește mama lui Florin acum.", a spus vedeta pentru Antena Stars.

Citește și: Brigitte și Florin Pastramă s-au separat. Care e motivul scandalului dintre cei doi soți

„Eu îmi fac un gard în curte, erau muncitorii pe acolo, și din cauză că el mă înjura pe acolo foarte rău, i-am zis să se ducă la maică-sa, și el a plecat, și de atunci nu am mai vorbit. Nu mai știu a câta plecare de acasă este, este a doua din luna asta. Mama lui este bolnavă, este în spital, am înșeles că a fost operată. Eu nu am fost cu el, nu am vorbit cu el, nu mi-a dat nici un mesaj, nu m-a căutat, eu l-am căutat. Acum, de o săptămână de cânt sunt singură, nici nu ai idee câți oameni mi-au zis tot felul de lucruri rele, ba de mine, ba de Florin, ba de cum văd ei situația. Nu pot să fac pe victima, nu pot să acuz pe nimeni”, a mai adăugat ea.

Brigitte Pastramă, dezvăluirile despre soțul ei care au făcut-o să izbucnească în lacrimi

Deși se află într-n război deschis cu familia lui Florin Pastramă, focoasa își dorește să revină totul la normal, iar soțul ei să se întoarcă acasă. De asemenea, prezentă în cadrul emisiunii Xtra Night Show, Brigitte Pastramă a izbucnit în lacrimi.

Citește și: Florin Pastramă s-a întors acasă la Brigitte. „Am venit pentru că ești soția mea, că te iubesc". Cum a reacționat vedeta

"Mă rog să îi dea Dumnezeu înțelepciune, liniște în suflet și să îmi ofere o explicație reală, nu mincinoasă, pentru că merit o explicație. Nu știu de ce face asta. Sunt într-o situație în care eu nu pot da răspunsul și nu pot face nimic. Ce ai face tu în locul meu? Eu m-am căsătorit în fața lui Dumnezeu, ce pot să fac eu în situația asta? Decât să plâng și să mă rog acum.", a mai spus ea, vizibl afectată de tot ceea ce i se întâmplă.

Vezi mai mult. Plătești 1 lună și vezi 2. Prinde oferta!