BROmania, surpriză inedită pentru tatăl său. Imaginile care au impresionat. Ce spune actorul: „Știam că o să fie emoționat”

BROmania, pe numele său real, Matei Dima, se bucură din plin de succes în ultima perioadă. Filmele „Miami Bici”, „Teambuilding” și „Romina VTM” s-au bucurat de un succes uriaș, iar din banii pe care i-a făcut, actorul nu doar că se resfață pe el, ci și pe familia sa.

De curând, BROmania a pus la cale o surpriză pentru tatăl său. I-a cumpărat o mașină nouă scumpă pe care i-a făcut-o cadou, dar nu oricum. Actorul a pus la cale o surpriză prin care să imortalizeze întregul moment în care tatăl lui va afla că mașina este a lui.

Surpriza emoționantă pusă la cale de BROmania pentru tatăl său: „A fost o surpriză pe care am regizat-o destul de greu”

BROmania i-a spus tatălui său că trebuie să meargă cu el la reprezentanță pentru a vedea niște mașini pe care să le folosească în timpul filmărilor. Însă la final, când s-a pus la volanul mașinii, BRO i-a întins actele și i-a spus că mașina este chiar a lui.

Emoția tatălui a fost copleșitoare, iar actorul s-a bucurat că a putut să-și răsfețe părintele după atâția ani de muncă.

„Săptămâna trecută i-am făcut o surpriză tatălui meu. A fost o surpriză pe care am regizat-o destul de greu, pentru că am vrut să ajungem la BMW, l-am mințit că vreau să mă uit eu pentru niște mașini, pentru filmări. Cei de acolo au fost foarte drăguți, l-au ghidat ușor, ușor spre camera unde îl aștepta mașina și după cum vedeți și în filmare, îl aștepta un X5 nou-nouț. Și vă jur din tot ce am făcut până acum, nu m-am simțit niciodată mai fericit decât să-i văd reacția când primește acest cadou pe care îl merită și l-a meritat toată viața, dar în sfârșit acum am putut să i-l ofer”, a spus Matei Dima.

„Mă rog, e problemă de vârstă pentru mine că sunt prea deschise scaunele”, spus tatăl lui.

„Va trebui să te obișnuiești cu scaunele albe”, i-a spus BROmanaia în timp ce i-a întins actele mașinii.

„Filmarea asta e foarte importantă pentru mine pentru că o să-mi amintească de ce m-am dus pe drumul ăsta. Ce mi-am dorit întotdeauna a fost să fac lucruri fruoase pentru cei din jur, mai ales pentru familie. Mă bucur că am putut să ajung în punctul acesta în care să pot oferi și sper să vă inspire și pe voi”, a mai spus BROmania pe Instagram.

BROmania, despre momentul în care i-a făcut tatălui său cadou o mașină: „Mă bucur că am trăit momentul împreună și că am reușit să îl aduc la volan”

BROmania a vorbit cu jurnaliștii de la Cancan și a declarat că emoția tatălui său din momentul în care a văzut mașina a fost copleșitoare, dar se aștepta să fie așa, el semănând la capitolul sensibilitate cu tatăl lui.

„Cred că noi, copiii, ne dorim cel mai mult să ne răsplătim părinții, sub orice formă. Știam că o să fie emoționat de cadou, deoarece este la fel de sensibil ca mine. Mă bucur că am trăit momentul împreună și că am reușit să îl aduc la volan ca apoi să-i dau și vestea cea bună”, a declarat Matei Dima pentru sursa citată.

Dacă aveați impresia că mama lui Matei Dima a fost lăsată de-o parte, vă înșelați. Actorul a declarat că din momentul în care mama lui a suferit un atac de cord a fost mult mai atent cu ea și a bifat deja câteva dintre dorințe.

„De când a suferit un atac de cord, acum mai bine de un an, sunt mult mai atent la surprize cu mama. Am fost nevoit să-i spun din timp, dar s-a bucurat foarte tare că am reusit să și filmăm pe ascuns să vadă. Cu ea am început să bifăm vacanțele pe care și le-a dorit toată viața, că să nu creadă că facem diferențe la cadouri între părinți”, a mai declarat Matei Dima pentru sursa citată.

