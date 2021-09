Brooke Burke are un trup de adolescentă, dar toți sunt surprinși când îi află vârsta. Cum arată celebră actriță în costum de baie

Cei care nu o cunosc și o văd pentru prima oară, ar zice că ea jumătate din vârsta pe care o împlinește.

Frumoasa blondină care a făcut furori la Hollywood cu frumusețea ei a devenit faimoasă pentru emisunea “Wild On!”, unde a fost prezentatoare între 1999 și 2002. Apoi, talentata Brooke a devenit moderatoarea mai multor show-uri TV precum “Rock Star” și “She’s Got the Look”.

Timp de 7 sezoane, Brooke Burke a devenit co-prezentatoarea show-ului “Dancing with the Stars”. Cu un trup suplu și un chip veșnic tânăr, Brooke a fost mereu pasionată de fitness, diete sănătoase și un stil de viață care să o facă să arate extraordinar.

Cariera de succes a lui Brooke Burke

Mândră de cum arată la 50 ani, Brooke este adesea confundată cu o adolescentă datorită corpului ei de zeiță și a chipului care parcă refuză să înregistreze trecerea timpului. Fiind extrem de preocupată de felul în care arată, Brooke a lansat în 2017 aplicația de fitness Brooke Burke Body pentru toți împătimiții de sport.

Pe lângă emisiunile de succes pe care le-a moderat, Brooke s-a lansat și în lumea afacerilor. După ce a devenit mamă, actrița a fondat în 2007 propriul magazine online cu articole pentru mămici, dar și pentru copii. În 2011, Brooke a adunat o comunitate de mămici pe blog-ul ei. Tot în 2011, inspirată de viață de familie și cea de mămică, frumoasa actriță și-a lansat propria carte numită "The Naked Mom: A Modern Mom's Fearless Revelations, Savvy Advice, and Soulful Reflections".

Având în vedere succesul înregistrat cu prima sa carte, Brooke a devenit co-autoarea cărții "Chicken Soup for the Soul: The Joy of Less" în 2012.

În 2012, Brooke le-a făcut o surpriză fanilor pasionați de sport și a lansat o serie de DVD-uri cu programe de fitness în parteneriat cu Sony Pictures, potrivit People.

Viața de familie a lui Brooke Burke

Frumosul model Brooke Burke a fost căsătorită de două ori. Căsnicia ei cu chirurgul plastician Garth Fisher a luat sfârșit în 2005, după ce cei doi aveau deja împreună două fiice, pe Neriah și Sierra. Apoi în 2006, Brooke s-a îndrăgostit din nou, de această dată de actorul David Charvet. Cei doi au decis să se căsătorească în 2011. Cei doi au împreună o fetiță pe nume Heaven și un băiețel pe nume Shaya.

După 7 ani de căsnicie, frumosul cuplu a decis să pună capăt relației lor și au depus actele de divorț în 2018.

Brooke Burke, boala care aproape a răpus-o

În ciuda succesului din carieră și al vieții de familie împlinite, având patru copii superbi, Brooke a fost diagnosticată în 2012 cu cancer de tiroidă. După ce a fost supusă unei operații dificile și unui tratament anevoios, Brooke a inspirat și alți bolnavi să nu se lase înfrânți în lupta cu cancerul.

