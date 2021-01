Bruneta cu bust amplu l-a cucerit pe marele actor. Cine e soția lui Vin Diesel și cu ce se ocupă

Actorul Vin Diesel, pe numele său real Mark Sinclair Vincent, se poate lăuda cu o soție superbă. În genral, actorul este foarte discret atunci când vine vorba de viața sa personală și preferă să își țină frumoasa soție departe de ochii presei.

El a spus că preferă să adopte codul tăcerii “al lui Harrison Ford, Marlon Brandon, Robert de Niro și Al Pacino”, luând exemplu de la ceilalți mari actori de la Hollywood.

Lucruri neștiute despre Vin Diesel

Într-un interviu pentru show-ul Late Night with Conan O’Brien, actorul a explicat că și-a schimbat numele în Vin Diesel atunci când a început să lucreze ca portar pentru clubul de noapte The Tunnel, în New York.