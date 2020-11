Bucurie fără margini pentru iubita lui Speak! Cum arată mașina pe care și-a cumpărat-o Ștefania

Vizibil emoționată, Ștefania a fost alături de logodnicul ei în momentul în care a deschis pentru prima dată portiera mașinii: „Din banii mei am reușit să-mi iau mașinuță”, a spus Ștefania, privind interiorul mașinii.

Ștefania și-a ținut la curent fanii în ceea ce privește obținerea permisului de conducere. Iubita lui Speak a declarat că trecerea cu brio a examenului de conducere a însemnat o mare realizare pentru ea, pentru că nu a fost un lucru ușor.

„Sunt totalmente leșinată. Tocmai am ieșit de la examen, și ce credeți? Păzea, pentru că, sunt oficial șoferiță! Am luat permisul! Petrecere! Acum puteți înțelege de ce am fost așa secretoasă în ultima perioadă! Mă doare gâtul cât de mult am țipat! Nu pot să cred că în sfârșit am luat permisul”, a spus Ștefania la începutul lunii octombrie, când și-a luat permisul de conducere.

De atunci, Ștefania a realizat mai multe videoclipuri de la volan, în care iubitul ei se afla în dreapta. Mai agitat părea Speak decât Ștefania, care i-a dat tot felul de indicații logodnicei sale. Chiar dacă Speak a fost stresat, Ștefania a făcut progrese ca șoferiță, exersând din greu.