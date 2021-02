Ca o majoretă sexy, într-un costum de piele ce a atras atenția fanilor. Ce ținută incendiară a purtat Miley Cyrus la Super Bowl

Show-ul încărcat de emoție a lui Miley Cyrus la Super Bowl

Atunci când a cântat singură piesa Wrecking Ball, se vedea pe chipul ei cât de greu îi este să se abțină să nu plângă. Piesa îi amintea lui Miley de fostul ei soț, Liam Hemsworth. Atunci când a ajuns la versurile 'Don't you ever think, I just walked away, I will always want you', cântăreața a început să plângă și nu a mai putut continua piesa pentru câteva momente.

După ce a terminat piesa, Miley a ținut să facă o mărturisire pentru publicul ce o urmărea: “I wear a lot of glitter and I wear a lot of armour, but I also wear my heart on my sleeve, and it gets broken a lot” (în traducere – Port mereu mult sclipici și port o armură, dar, de asemenea, îmi port și inima pe dinafară și asta o face să fie foarte ușor de frânt), a declarat cântăreața în vârstă de 28 de ani extrem de emoționată, potrivit Daily Mail.

Cu inima frântă și corpul acoperit de tatuaje

Celebra cântăreață Miley Cyrus a avut o reacție de milioane atunci când a descoperit, chiar în timpul unei emisiuni, faptul că are 74 de tatuaje!

Nu mai este o surpriză faptul că celebra artistă, care a făcut senzație cu rolul său din celebrul serial „Hanna Montana”, este o fire excentrică și surprinzătoare încă din perioada adolescenței.

Miley Cyrus a apărut recent în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” și, prin intermediul unui apel video, aceasta a jucat un joc de trivia cu Paul, unul dintre cei mai înfocați fani ai săi.

Acesta a fost momentul în care Miley Cyrus a explicat, într-un act de sinceritate debordantă, faptul că „nu are idee, fiindcă nu e tocmai coerentă atunci când și le face”. Atunci a venit marea dezvăluire: îndrăgita cântăreață are șaptezeci și patru de tatuaje!