Sora lui Miley Cyrus calcă pe urmele ei. Cât de dezbrăcată apare Noah în cel mai recent videoclip

Aceasta a lansat recent piesa "All Three", iar videoclipul este unul care a atras atenția întregii lumi. Deși are numai 20 de ani, Noah s-a maturizat mult ca artist, potrivit Nme.com.

În videoclipul piesei All Three, aceasta apare într-o nouă ipostază, extrem de senzuală, iar imaginile au ajuns pe paginile tuturor publicațiilor din întreaga lume. Noah apare topless, în cadă și pare că nu se sfiește să-și arate trupul atunci când vine vorba despre un material artistic.

