Marele regret al Tamarei Buciuceanu Botez, ce a măcinat-o până în ultima zi de viață! „Am realizat că...”

Tamara Buciuceanu-Botez, doamna comediei româneşti, a murit, în cursul zilei de marți, 15 octombrie 2019, la Spitalul Elias din Capitală, la vârsta de 90 de ani. Actriţa era internată de aproape două săptămâni din cauza unor probleme cardiace mai vechi. Care a fost marele regret al vieții sale?

Ca orice om, Tamara Buciuceanu Botez a avut un regret în viață. După ce a făcut generaţii întregi să râdă în hohote, Tamara Buciuceanu lasă o ţară întreagă în lacrimi. Doamna comediei româneşti s-a stins, pe patul de spital, la vârsta de 90 de ani.

CARE A FOST MARELE REGRET AL TAMAREI BUCIUCEANU BOTEZ

Într-un interviu oferit de marea actriță Tamara Buciuceanu Botez în 2017, pentru Antena Stars, a ieșit la iveală care este cel mai mare regret al artistei care a scris istorie în teatrul și filmul românesc, cu o carieră de zeci de ani!

„Am jucat mult și nu am avut timp. Nu poți să le ai pe toate (...) Am realizat într-o seară, cu Stela, cu care stăteam și râdeam, stăteam și în același pat, că nu puțini ar fi putut să facă ceea ce am făcut noi”, a declarat regretata artistă în cadrul interviului.

TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ A MURIT

Pe 3 octombrie, Tamara Buciuceanu a fost internată la Spitalul Elias din Capitală din cauza unor probleme cardiace. Până ieri starea ei a fost stabilă. De mai bine de 20 de ore, însă, respira cu ajutorul aparatelor. Astăzi, inima ei a cedat.

Tamara Buciuceanu-Botez s-a născut pe 10 august 1929 în Tighina, Raionul Căușeni, Regatul României - actual teritoriu al Republicii Moldova. De mică a fost atrasă de arta teatrală. A debutat pe marele ecran în 1964, în "Titanic Vals". Un rol mic, într-un film regizat de un maestru al vremii: Paul Călinescu.

e-a lungul anilor Tamara Buciuceanu Botez a urcat pe scenele marilor teatre din capitală: Giulești, Bulandra, Național, Teatrul de comedie. De talentul şi umorul actriţei s-a bucurat şi publicul din Moldova, atunci când artista i-a dat viaţă "Coanei Chiriţa" pe scena teatrului naţional din Iaşi.

Tamara Buciuceanu Botez a jucat în peste 25 de filme. Personajul său emblematic este profesoara de matematică - Isoscel, din seria "Liceenii".

Celebra actriţă a fost decorată de Custodele Coroanei Române, principesa moştenitoare Margareta, cu Ordinul Coroana României în grad de Ofiţer. Ceremonia a avut loc pe 23 octombrie 2014, cu ocazia celei de-a 93a aniversări a Regelui Mihai I al României.