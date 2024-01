Care a fost reacția Violetei după ce Andreea Marin a slăbit 17 kilograme. Replica neașteptată dată de fiica ”Zânei Surprizelor”

Andreea Marin a luat o decizie radicală în urmă cu ceva timp și a reușit să scape de câteva kilograme în plus. Acum nu doar că arată superb, dar pare că a descoperit elixirul tinereții. Iată cum a reacționat Violeta atunci când cineva a crezut că ea și mama ei sunt surori!

Andreea Marin a trecut printr-o transformare spectaculoasă, iar cei mai mulți privitori rămân uluiți de cât de mult a putut să slăbească. Printre cei care au observat rezultatele spectaculoase obținute de Andreea Marin s-a numărat și Violeta, fiica ei, care i-a dat o replică neașteptată mamei sale. Iată despre ce este vorba!

Replica neașteptată a Violetei după ce Andreea Marin a slăbit spectaculos

În cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3 CNN, Andreea Marin a dezvăluit că Violeta i-a transmis că, de când a slăbit, pare că sunt două surori, lucru cu care nu se prea poate obișnui, mai ales că și lumea de pe stradă este de aceeași părere.

„Violeta mi-a zis că parcă suntem surori de când am slăbit. Am dat două-trei numere jos la haine, am rezolvat multe probleme de sănătate astfel. Fiica mea a observat că atunci când ieşim undeva împreună nu mai pare o diferenţă mare între noi. Am fost la Londra în vacanţă, de ziua ei am dus-o la nişte spectacole, şi la un magazin cineva de la casa s-a referit la ea ca fiind sora mea. Mi-a zis că nu se poate obişnui cu treaba asta. <<Mă bucur că întinereşti, dar nici chiar aşa, vreau să fii mami a mea>>.”, a povestit Andreea Marin pentru Antena 3 CNN, citată de o publicație online.

Andreea Marin are 49 de ani, dar a dat de înțeles că se simte excelent și se bucură din plin de viață.

„Mă îndrept către 50 de ani, dar viaţa a devenit mai frumoasă. Mă cunosc mai bine, am ajuns să am încredere în forţele mele, în feminitatea mea, nu mai am nesiguranțe, nu mai vreau să dovedesc nimic nimănui, provocările sunt ale mele. Viaţa e mai frumoasă, mă simt mai bine cu mine astăzi, nu aş vrea să am din nou 20, 30 de ani. Au fost vremuri în care am muncit mult, am învăţat mult, am vrut mereu să excelez. Am consumat multă energie care a dus şi la multe probleme de sănătate. Au fost momente în care dormeam doar patru ore pe noapte, nopţi la rând.”, a mai spus prezentatoarea, potrivit sursei citate.

Cum a reușit Andreea Marin să dea jos primele 15 kilograme

Andreea Marin a dezvăluit la un moment dat că, pe lângă alimentația sănătoasă în care a eliminat grăsimile și zahărul, nu mai mănâncă nimic după ora șase seara. În plus, vedeta mai preciza că a început să meargă și la ședințe de remodelare corporală, pe lângă mișcarea fizică pe care o face de două ori pe săptămână:

„Nu mănânc după șase seara, mănânc sănătos, fac proceduri corporale, asta în ultimele luni, pentru că atunci când slăbești mult, poți să dai într-o extremă care nu este benefică pentru corp sau pentru piele și fac și mișcare cam de două ori pe săptămână îmi iese, nu mai mult.”, a mai spus Andreea Marin la Xtra Night Show.

