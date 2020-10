Care au fost cele mai bune roluri ale lui Maia Morgenstern. Actrița a declarat că se pensionează

Cu o carieră în teatru și în film de mai bine de 40 de ani, Maia Morgenstern a făcut milioane de inimi să bată mai tare prin rolurile ei pline de emoție. Cariera sa de actriță, cu suișuri și coborâșuri, ia sfârșit. Maia a decis să tragă cortina peste toți acești frumoși ani și să se retragă din lumea teatrului.

Admirată fiind chiar și peste hotare pentru talentul, frumusețea, simplitatea și modestia ei, Maia Morgenstern a căștigat numeroase premii ce stau drept mărturie muncii și sacrificiilor făcute de-a lungul anilor pentru actorie.

Ultimul premiu câștigat a fost în primăvara lui 2019, în luna mai, când actrița a câștigat un premiu pentru întreaga sa carieră la Gala Premiilor Uniter.

”În momentul în care am aflat că am primit premiul m-am întristat şi apoi am început să mă gândesc de ce m-am întristat, ce motiv am să mă întristez. E tristeţe sau moment de cumpănă, al evaluării, un moment în care pun în cumpănă ce a fost şi ce o să mai vină?”, a declarat actriţa. Maia și-a adus atunci aminte și de primele cuvinte spuse pe o scenă la vârsta de 18 ani, acestea fiind ”Am uitat”, pentru că uitase replicile , potrivit Mediafax.