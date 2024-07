Care e în prezent starea de sănătate a lui Mihai Albu, după ce a primit diagnosticul crunt

Mihai Albu, celebrul designer, a fost diagnosticat cu cancer de prostată în luna februarie și a trecut prin momente critice. Iată care e acum starea lui de sănătate!

Mihai Albu, celebrul designer de pantofi și fostul soț al Iuliei Albu, a trecut prin momente dificile după ce la începutul acestui an a fost diagnosticat cu cancer de prostată.

În luna mai, el a fost operat și a trecut printr-o recuperare dificilă. După o perioadă de 2 luni și jumătate în care a făcut chimioterapie, designerul s-a bucurat de vestea bună a medicilor.

Care e starea de sănătate a lui Mihai Albu în prezent

Cadrele medicale care îl monitorzează pe faimosul designer l-au anunțat că poate opri tratamentul de chimioterapie și speră ca Mihai Albu să se recupereze complet în lunile următoare.

Starea de sănătate a designerului s-a îmbunătățit și acum poate fi optimist în legătura cu procesul de vindecare, după diagnosticul grav și lupta grea pe care a dus-o cu boala.

După ce a făcut recent un nou set de analize, medicii au constatat că valorile obținute sunt bune, iar Mihai Albu poate pune pe pauză chimioterapia.

Acum după ce starea de sănătate I s-a îmbunătățit, el poate lucra și se poate întoarce la atelier pentru crea noi produse.

„Deja am o lună de când am aflat că am o analiză bună. E chiar în limita de jos a normalității și nu mai trebuie să fac chimioterapie. E o analiză care trebuie repetată la fiecare trei luni, de acum înainte toată viața. Cum va fi modificată, ar trebui luate măsuri, nu știu ce măsuri, dar trebuie luate. Acum sunt OK, am revenit la atelier, am cliente din plin, merge treaba”, a spus Mihai Albu în cadrul unui interviu, potrivit Viva.

Fiind foarte pasionat de tot ceea ce face, designerul a ținut foarte mult să petreacă cât mai mult timp în atelierul său. El a mers zilnic la lucru până când a fost operat, iar după operație a lipsit de la atelier doar două săptămâni.

În momentele dificile prin care a trecut i-au fost alături fiica lui, Mikaela și iubita lui, Elena Nechifor.

„Relația cu iubita mea este foarte bună, este alături de mine, ne înțelegem bine, mă susține și o susțin reciproc, chiar nu sunt probleme în privința noastră” a mai povestit acesta pentru Click.

Mihai Albu a fost o persoană discretă după divorțul de Iulia și a încercat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. După aproximativ un an de relație, designerul a decis să o arate întregii lumi pe Elena Nechifor, iubita sa. Cei doi au apărut la un post de televiziune, acolo unde au vorbit despre povestea lor de dragoste, dar și despre diferența de vârstă care îi desparte.

Elena Nechifor este de profesie medic cardiolog și s-a cunoscut cu Mihai Albu la spitalul unde ea lucrează. După ce s-au întâlnit, au început să facă schimb de mesaje. Inițial, nu au crezut că vor ajunge să formeze un cuplu, vorbind doar despre un tratament necesar pentru mama creatorului de modă. Totuși, relația lor s-a format pas cu pas.

În prezent, cei doi se susțin reciproc, iar relația lor devine din ce în ce mai puternică.

