Ce diferență de vârstă există între Mihai Albu și actuala iubită. Elena Nechifor este medic și îl sprijină în lupta cu cancerul

Mihai Albu are o relație de aproximativ doi ani cu Elena Nechifor, cea care îi este alături în această perioadă dificilă, după diagnosticul de cancer. Iată ce diferență de vârstă există între ei!

Mihai Albu a fost o persoană discretă după divorțul de Iulia și a încercat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. După aproximativ un an de relație, designerul a decis să o arate întregii lumi pe Elena Nechifor, iubita sa. Cei doi au apărut la un post de televiziune, acolo unde au vorbit despre povestea lor de dragoste, dar și despre diferența de vârstă care îi desparte.

Ce diferență de vârstă este între Mihai Albu și iubita sa, Elena Nechifor

Elena Nechifor este de profesie medic cardiolog și s-a cunoscut cu Mihai Albu la spitalul unde ea lucrează. După ce s-au întâlnit, au început să facă schimb de mesaje. Inițial, nu au crezut că vor ajunge să formeze un cuplu, vorbind doar despre un tratament necesar pentru mama creatorului de modă. Totuși, relația lor s-a format pas cu pas.

„Nu ne-am cunoscut la bal, ci direct la spital. Prima noastră întâlnire a fost la spital, unde a venit cu doamna Albu. (…) Două săptămâni am vorbit pe telefon despre tratamentul mamei. Nu mi-am dat seama că putem avea o relație.”, a spus Elena Nechifor într-o apariție televizată, citată de Cancan.

Mihai Albu are 61 de ani, în timp ce iubita lui este mai mică decât el cu 20 de ani. În ciuda diferenței de vârstă, celebrul designer și medicul cardiolog și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt.

„Am un partener superb și am intrat în relație fără să știu cine a fost Mihai Albu. Între noi e diferență de fix 20 de ani. Povestindu-mi cine este el, de fapt, mi-am dat seama că este un element de patrimoniu, pe care trebuie să-l rezerv.”, a ma adăugat aceasta, citată de Revista Viva.

Elena Nechifor este alături de Mihai Albu în lupta cu cancerul

În urmă cu o săptămână, Mihai Albu a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Elena Nechifor este cea care îi este alături în această perioadă extrem de dificilă și îi monitorizează atent starea de sănătate, dat fiind că lucrează în spitalul unde el a fost operat.

„A fost o perioadă de așteptare de două săptămâni, o perioadă grea de așteptare. Eu am citit prima rezultatul, iar el aștepta lângă mine să-i dau un răspuns. Am tăcut prefăcându-mă că mai am de citit, dar am văzut adenocarcinom.

Știam că e vorba de cancer și că urmează o călătorie imprevizibilă, cu un deznodământ pe care nu poți să-l anticipezi. S-a oprit timpul, îți regândești viața. Am fost destul de transparentă, nu am vrut să-i ascund absolut nimic, nu am vrut să-i cosmetizez situația.

Am fost permanent acolo. Deși înțelegea ceea ce i se întâmplă, întreba de mai multe ori aceeași întrebare, cu aceleași explicații, însă așa sunt pacienții, nu acceptă diagnosticul și nu vor să creadă că au cancer. Timpul în patologia asta nu este partener, noi suntem împotriva timpului, contra lui.”, a mai povestit Elena Nechifor, notează Cancan.

