Care e secretul căsniciei de durată dintre Șerban Copoț și soția lui. Prezentatorul TV a dezvăluit cum își împacă soția

Șerban Copoț a dezvăluit, pentru Antena Stars, care este secretul unei căsnicii de lungă durată. De asemenea, el a vorbit și despre felul în care alege să își împace soția, de vreme ce acest aspect contribuie la o căsnicie de durată.

Șerban Copoț, despre secretul unei căsnicii de lungă durată

Șerban Copoț, a făcut dezvăluiri prețioase care ar trebui să fie urmate de fiecare bărbat, potrivit Spynews. Prezentatorul iUmor a dezvăluit cum își împacă soția atunci când intervin neînțelegeri în cuplu, dar și care e secretul unei căsnicii de durată.

Primul lucru de care Șerban Copoț ține cont cu sfințenie este respectul, acesta fiind și marele secret al căsniciei dintre el și soția sa. El a mărturisit că acest „skill” trebuie să se regăsească în cazul ambilor parteneri:

„Asta face parte din bagajul de skill-uri pe care trebuie să le aibă un bărbat într-o familie. Există și reciprocă. Și ea știe să mă împace când mă supăr. Nu este o chestie care vine doar din partea mea, nu vreau să dau apă la moară fenomenului feminist extrem. Eu respect femeia, cu toată dragostea. Dar și ea respectă bărbatul. Nu este normal să existe echilibru? Asta este secretul.", a declarat Șerban Copot pentru Antena Stars, citat de sursa menționată mai sus.

Cum alege prezentatorul să își împace soția atunci când apar neînțelegeri: „Am învățat de la ea să...”

În același interviu pentru Antena Stars, Șerban Copoț s-a descris ca o persoană extrem de competitivă comparativ cu soția lui. Cu toate acestea, prezentatorul TV spune că, zilnic, învață de la ea cum să fie mai înțelept:

„Și eu a trebuit să renunț la lucruri, la fel și ea, dar nu le-am monitorizat niciodată și nici nu o să o facem. E mai înțeleaptă decât mine. Creează un climat de împăcare, nu de competiție. Eu sunt foarte competitiv, dar ea mi-a demonstrat că este mai înțeleaptă decât mine și am învățat de la ea să nu mai fiu așa de îndârjit. M-am schimbat foarte mult pe subiectul asta. Am învățat de la ea să las de la mine, să respir înainte să reacționez. Ne șlefuim unul pe celălalt.", a afirmat Șerban Copoț.

Pentru că nu există relație care să nu se confrunte, la un moment dat, cu mici conflicte care pot lua amploare, Șerban Copoț a dezvăluit cum abordează aceste situații. Astfel, alături de respect, prezentatorul iUmor a spus că împreună au învățat să trateze situațiile cu calm:

„Odată ce am crescut împreună, ne-am acceptat anumite chestii și le-am și șlefuit în timp ce creșteam. Toate lucrurile le tratăm cu calm, iar goangele mici sunt mici, mai bag eu cuțitul prin gard, mai fac câte o prostioara, dar nu e genul că m-am dus și am băut și m-am întors după câteva zile, cu toate că am libertatea să fac asta, dar nu o fac din respect pentru ea. Asta e șmecheria ei, îmi dă impresia că am lanțul foarte lung, iar eu de rușine nu trag de lanț."

