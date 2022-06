Care este pasiunea secretă a lui Șerban Copoț. Îndrăgitul prezentator TV tocmai a câștigat aurul la o competiție internațională

Pe Șerban Copoț îl știe toată lumea, dar nu mulți știu care este pasiunea lui secretă. Prezentatorul TV este un sportiv innăscut și nu se dă în lături de la nimic. Fire competitivă, îi place să fie mereu pe primul loc și asta s-a întâmplat și acum, când a câștigat o importantă competiție internațională.

Șerban Copoț a câștigat aurul la o celebră competiție de sailing

„Weekendul acesta s-a desfășurat Friendship Regatta Varna, au fost 3 zile în care au fost 5 curse superbe. Am reușit performanța de a câștiga 4 din cele 5 curse și prin urmare am luat locul 1 la clasa de bărci A2, deci trofeul Varna a venit în Romania. A fost o regatta plină de peripeții la care au participat cam 40 de echipaje”, a declarat îndrăgitul prezentator TV, în exclisivitate, pentru a1.ro.

Așa cum spune chiar el, pasiunea pentru acest sport nu este întâmplătoare. Originar din Constanța, el a copilărit la malul mării și a avut ocazia să învețe secretele din spatele acestui sport. Șerban Copoț a moștenit pasiunea pentru sailing chiar de la tatăl și frații săi, toți navigatori.

De asemenea, vedeta a mai povestit că practică acest sport încă din copilărie, de la vârsta de nouă ani. Mai mult, în ciuda programului încărcat și a vieții de familie care îi ocupă mult timp, Șerban nu a renunțat nicodată la pasiunea sa.

„Pasiunea pentru sailing o am din familie. Tata și doi frați de-ai mei sunt navigatori, deci se poate întețege de ce am fost atras de sporturile de apă. Am început de la 9 ani și am rămas îndrăgostit de acest sport de atunci. Cu niste intermitențe îl practic de 32 de ani”, a mărturisit gazda show-ului Stand-Up Revolution.

„Nu am foarte mult timp să aloc acestei pasiuni, dar mă bucur că echipajul Hope (campionii nationali en-titre) mă primește cu drag de cate ori îmi permite programul”, a mai adăugat el.

Cum s-au cunoscut Șerban Copoț și Ilona Brezoianu, gazdele primei emisiuni televizate de stand-up

Șerban Copoț și Ilona Brezoianu sunt prezentatorii celei mai noi emisiuni de la Antena 1, Stand-Up Revolution. Prima emisiune televizată de stand-up din România a început în forță și i-a adus împreună pe postul de cei mai simpatici prezentatori.

Deși vin din același peisaj, Șerban Copoț a dezvăluit că el și colega lui nu se cunoșteau dinainte și a dezvăluit că astfel, a descoperit un om extraordinar.

„Pe Ilona am cunoscut-o în cadrul emisiunii, fiind parteneri în zona aceasta profesională. Este o fată minunată, iar în ciuda faptului că este un actor cu greutate, este de o modestie ieșită din comun. Colaborarea asta cu ea m-a uns pe suflet și am avut ocazia să descopăr în ea un coleg extraordinar”, a declarat acesta.

Cât despre experiența de prezentator al primului show de stand-up din România, Stand-up Revolution, Șerban Copoț a dezvălui că: „Atmosfera este una extraordinară în culisele Stand-up Revolution, s-a râs foarte mult la filmări. Emisiunea asta, spre deosebire de alte emisiuni de umor, se bazează doar pe fenomenul de stand-up. A fost o reală plăcere să descopăr, alături de jurați, oameni foarte talentați care au debutat aici. Se vor produce mari surprize, și publicul va putea vedea asta încă din primul episod.

