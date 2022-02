Care este secretul frumuseții Ramonei Bădescu. Actrița trebuie să se mențină naturală și expresivă

Doar de ceva timp am început să apelez la botox, însă numai o dată pe an și numai pentru ridurile de pe frunte, pe care nu vreau să le las să se adâncească, a spus Ramona Bădescu, potrivit Libertatea.

În plus, ca și marea actriță Audrey Hepburn, Ramona Bădescu nu vede ridurile ca pe o problemă iar trecerea timpului și, implicit, îmbătrânirea vin ca lucruri firești pentru ea.

Pe de o parte, nu mă gândesc la vârstă și la trecerea timpului ca la ceva de speriat, ci ca la ceva natural și inerent, a explicat actrița în vârstă de 53 de ani.

Ramona Bădescu despre gena bună, despre secretele frumuseții și despre îmbătrînire și ritualuri de îngrijire: "Vârsta mea biologică este de 37 de ani"

Citește și:Ramona Bădescu, izolată în Italia alături de băieţelul ei! Cum se descurcă în această perioadă

Ramona Bădescu a precizat că este o femeie norocoasă, căci are genă bună, moștenită de la mama sa.

Dar a subliniat și faptul că dintotdeauna a fost o femeie căreia i-a plăcut să să se îngrijească.

De altfel, actrița a precizat că mereu este cu analizele medicale, de rutină la timp, iar medicii i-au spus că vârsta ei biologică este de 37 de ani.

Citește și:Ramona Bădescu face dezvăluiri despre noua sa viaţă! Cine este bărbatul care a făcut-o mamă la 50 de ani!

Pe de altă parte, dincolo de faptul că am moștenit de la mama o genă bună, eu sunt dintotdeauna genul de femeie care se îngrijește: chiar de curând am fost să-mi fac niște analize și medicii mi-au spus că, deși am vârsta fizică de 53 de ani, vârsta mea biologică e de doar 37 de ani, a spus actrița Ramona Bădescu, potrivit sursei citată.

Primele episoade din Chefi fără limite sunt în AntenaPLAY ▶