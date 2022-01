Care este starea de sănătate a Andrei Voloș, după ce a fost infectată cu COVID-19. Tânăra a trecut printr-o operație înainte

La începutul lunii ianuarie, Andra Voloș a fost plecată în Turcia pentru a apela la o intervenție destul de complicată. Deși se mândreșe cu forme provocatoare și o siluetă de model, fosta iubita nu a fost suficient de mulțumită de talia sa, motiv pentru care s-a decis să apeleze la o liposucție, care a durat mai bine de 5 ore.

Intervenția este una destul de complexă și a fost nevoie să stea în pat mai multe zile. La scurt timp de la revenirea în țară, Andra Voloș a avut parte de o surpriză neplăcută. Aceasta a aflat că a fost infectată cu COVID-19 în urma unui test care a ieșit pozitiv.

Cum se simte acum Andra Voloș, după ce a trecut prin momente dificile

Andra Voloș s-a simțit foarte rău în primele zile după ce a fost infectată cu COVID-19, însă a refuzat să meargă la spital. Tânăra a declarat într-un interviu că se simte mult mai bine acum și că a avut simptome specifice Coronavirusului.

„Am fost grav, astăzi sunt chiar foarte bine, nu mai simt niciun simptom, nimic. Am avut frisoane, febră foarte mare, tuse seacă în timp ce dormeam, le-am avut pe toate, în afară de gust și miros care mi-au rămas, le-am avut pe toate, amețeli, căderi de calciu.”, a mărturisit fosta iubită a lui Bogdan Mocanu, la Antena Stars.

Întrebată dacă a ajuns la spital, tânăra a dezvăluit că s-a tratat acasă și a fost cineva care a avut grijă de ea.

„M-am tratat acasă și am pe cineva care a venit la mine să mă verifice, dar nu am mers la spital. Îmi era frică să nu iau altceva sau să mă internez pe acolo, mai ales că am ieșit acum 2 săptămâni dintr-o operație.”, a mai zis ea.

Andra Voloș a cofirmat și faptul că a apelat la o liposucție în Turcia pentru a obține un abdomen perfect, iar acest lucru a fost motivul pentru care s-a decis să nu meargă la spital.

De asemenea, tânăra a spus că o asistentă medicală a ajutat-o în perioada aceasta, punând accent pe faptul că nu și-a făcut încă o relație: „Niciun gagic, prietena mea cea mai bună cu care împart patul și viața de atâția ani, ea e cu mine tot timpul, mă ajută ea.”

Intervenția chirurgicală la care a apelat Andra Voloș la începtul anului 2021

În urmă cu aproximativ un an, Andra Voloș s-a decis să mai apeleze la o operație estetică. Fosta iubită a lui Bogdan Mocanu și-a anunțat prietenii că a fost supusă unei intervenții de rinoplastie prin intermediul unor InsaStory-uri.

"Este vorba despre rinoplastie. În sfârșit mi-am făcut nasul, îmi doream de foarte mult timp să am un nas perfect, pentru că știți că sunt perfecționistă. Văd că încep să mă simt din ce în ce mai bine și sper să îmi treacă sentimentul ăsta ciudat pe care îl am acum. Mai bucuroasă sunt pentru faptul că nu o să mai am probleme cu deviația de sept și polipii.", a spus ea printr-un InstaStory, în urmă cu 10 luni.

