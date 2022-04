Care este starea de sănătate a lui Daniel Onoriu, la o lună de când a fost externat din spital. Cum se simte acum

Daniel Onoriu a trecut prin cele mai dificile momente din viața sa. Fostul pilot de curse s-a trezit din coma de 55 de zile pe data de 27 ianuarie 2022, iar pe data de 9 martie 2022 a fost externat din spital.

Nepotul lui Gabi Luncă a ajuns în stare gravă la spital la începutul luni decembrie 2021, după ce ce a pierdut circa 2 litri de sânge în urma unei operații de micșorare a stomacului la care a fost supus, în Turcia.

La aproape o lună de la externarea sa din spital, Rebeca Onoriu face declarații despre starea de sănătate a fostului pilot de raliuri, dar și despre cum a sărbătorit acesta frumoasa vârsta de 44 de ani.

Cum se simte Daniel Onoriu acum

Fiica lui Gabi Luncă a vorbit fără ezitare despre starea de sănătate a lui Daniel Onoriu de când acesta a ajuns acasă. Se pare că fostul pilot de curse încearcă să depășească momentul tragic prin care a trecut, iar toată familia îi este aproape.

De asemenea, Rebeca Onoriu a vorbit cu drag și despre cum au petrecut ziua de naștere a sportivului. Acesta a împlinit 44 de ani pe 8 aprilie.

„El ne-a sărbătorit pe noi, el ne-a chemat, el a pregătit tot. El ne-a sunat pe fiecare în parte și ne-am adunat la el. A fost frumos, o zi binecuvântată de Dumnezeu, am avut ce să sărbătorim, am plecat de acolo râzând. Ne-a făcut mama lui de am râs cu lacrimi, ca să zic așa. Și ne-am simțit bine! La noi e petrecere de fiecare dată când ne adunăm, nu au fost prieteni, a fost doar familia, am fost într-u cadru restrâns. A fost bine, a fost o zi frumoasă!”, a mărturisit fiica lui Gabi Luncă la Antena Stars.

„El este un ambițios, este modelul meu că „se poate”, luptă, are psihicul bun, își dă curaj singur. Face progrese de la o lună la alta, începe să facă pași, este minunat. În urmă cu o lună, era semiparalizat, mergea doar susținut și cu cadru. (...) Acum mai sunt momente când mai pică însă, nu ne spune, nu se plânge. Sunt foarte mândră, încântată de el că merge la biserică!

Daniel nu a mai fost la biserică la noi de ani de zile. Și acum uite că merge, sigur nu poate să stea 2 ore cât este programul, dar stă o oră, se bucură. Multumeste tuturor pentru rugaciuni, se roagă, este un alt Daniel, schimbat total”, a mai adăugat ea, vizibil mândră de evoluția lui Daniel Onoriu după cumplitul incident.

