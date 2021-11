Care este starea de sănătate a lui Ilie Năstase după ce a fost internat în spital cu Covid. Declarațiile făcute de soția sa, Ioana

Ilie Năstase s-a întors din vacanța din Turcia cu o stare de rău, care a fost diagnosticată, la un cabinet de stomatologie, ca fiind Coronavirus. Ioana Năstase a făcut o serie de declarații cu privire la starea sa de sănătate în prezent.

Care este starea de sănătate a lui Ilie Năstase, după ce a fost internat la spital cu Covid

Ilie Năstase a acuzat stări de rău și a fost internat la „Matei Balș” cu Covid. Soția acestuia a făcut o serie de dezvăuiri despre starea sa de sănătate, ea fiindu-i alături virtual aproape non stop bărbatului.

Iată că stările de rău ale fostului tenismen ar fi și pe baza tesniunilor pe care el le are în afaceri.

"Cu adevărat, problemele de sănătate ale lui Ilie au apărut din clipa în care a aflat că Ciprian Marica i-a furat Academia de Tenis. El de-atunci nu mai este om. Scăzându-i foarte tare imunitatea, a contractat şi virusul. El de aproape o lună numai în tensiune a fost. Când am ajuns acasă din Turcia, la câteva zile a ajuns la spital. I-a scăzut foarte mult imunitatea şi sunt sigură că acest virus l-a contractat din această cauză. Până acum, Ilie nu a avut absolut nimic, nici răcit nu a fost. Brusc, COVID! El, de când a aflat, nu mai este om", a povestit Ioana Năstase, pentru click.ro.

Iată că și în prezent se află în spital și ar fi externat pe 1 decembrie Ilie Năstase, potrivit declarațiilor făcute de Ioana pentru sursa citată mai sus. Ilie Năstase este vaccinat și a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase "Matei Balș", din București, dar acum se simte bine, însă nu știe cum s-a infectat.

"Totul este bine, Ilie este supravegheat foarte bine de către medici. Ia medicamentația prescrisă, se odihnește, ascultă toate indicațiile. Nu mai tușește, nu mai are febră. Stau tot timpul pe telefon cu el, ne sunăm cu videocall, și abia așteaptă să fie externat. Peste două zile, cam pe 1 Decembrie, se va întâmpla acest lucru. Nu are de ce să mai stea în spital. Oricum mai are puțin și iese din perioada de carantinare", a spus Ioana.

Acesta va sta în Constanța, în unul dintre apartamentele pe care le deține, însă fără Ioana, până nu trec cele 14 zile.

"Ilie va sta într-unul din apartamentele pe care le avem. Mă feresc să locuiesc cu el până nu trec cele 14 zile, însă eu mă voi ocupa să îi duc mâncare, haine curate, medicamente și tot ce are nevoie", a conchis bruneta.

Ce declarații a făcut Ilie Năstase după ce s-a aflat că a fost infectat cu noul coronavirus

"Mă simt bine acum, am luat medicație. Nu știu cum m-am infectat, uite că nu te ferește boala asta. Cred că dacă nu eram vaccinat, aș fi făcut o formă mai gravă a bolii", a precizat Năstase, potrivit site-ului libertatea.ro.

