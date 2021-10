Ilie Năstase, reacția pe care a avut-o după ce soția a lui a anunțat separarea de el printr-un mesaj pe rețelele de socializare

Ioana Simion, soția lui Ilie Năstase a surprins pe toată lumea cu un mesaj, prin care a explicat faptul că „răbdarea ei s-a consumat”, iar relația dintre ei s-ar fi încheiat. Ilie Năstase a avut o reacție pe acest subiect, evitând să ofere prea multe informații.

Ilie Năstase, primele declarații de când Ioana Simion a anunțat separarea lor pe rețelele de socializare

Ilie Năstase a fost contactat de juranliști pentru a oferi un punct de vedere cu privire la situația în care s-ar afla relația celor doi, însă a ales să nu se implice prea tare în subiect, încercând să nu facă afirmații pe care să le regrete apoi.

Astfel că, el a declarat că cea mai bună soluție ar fi ca aceștia să o contacteze pe Ioana Simion pentru a oferit o clarificare în acest subiect.

“Nu mă interesează ce apare, eu nu mă uit în presă, nu mă uit pe Facebook. Eu abia m-am sculat, îmi văd de treaba mea. Nu știu dacă are legătură cu mine, nu am ce să vă spun. Eu pot să vă spun doar că nu mă interesează prostiile astea! Dacă vreți să vorbiți cu cine a postat, vă mulțumesc! Pe mine nu mă interesează persoana. Cine postează, trebuie să și răspundă!

Eu mă uit la televizor și văd că sunt foarte mulți morți (n.r. referire la bilanțul tragic al pandemiei de Covid-19). Despre asta trebuie să vorbim.”, a declarat Ilie Năstase, astăzi, pentru fanatik.ro.

Ce mesaj a publicat Ioana Simion pe rețelele de socializare

De curând, Ioana Simion Năstase a publicat un mesaj care ne face să înțelegem că ei nu se mai înțeleg și au hotărât să se despartă definitiv.

”Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit!!!! Mă consider o femeie puternica și mândră de faptele mele…răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții. Pot spune ca această experiența m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere, chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. Răbdarea mea a luat sfârșit În toată aceasta perioada, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați iar pentru asta le mulțumesc! Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat gresit, alții mi-ați acordat înțelegere si mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat sa lupt,crezând si sperând ca se va schimba ceva in bine”, a fost prima parte a mesajului scris de ea pe internet.

Ioana Simion a avut și o dorință pentru presă și prietenii virtuali pe care ăi are, aceasta cerându-le să-i ofere liniște în această perioadă tumultoasă emoțional.

”Vă rog să ma înțelegeți că în acestă perioadă v-oi avea nevoie de liniște si puțină intimitate!!! Va mulțumesc frumos pentru înțelegere! Cu deosebit respect, IOANA!”, a mai scris ea.

