Care este starea de sănătate a lui Leo de la Strehaia. Ce dezvăluiri cutremurătoare a făcut sora lui: „E în mare pericol”

Leo de la Strehaia și familia lui trec prin clipe dificile! Starea de sănătate a afaceristul s-a agravat în ultimele zile, după operația pe care a suferit-o la începutul lunii ianuarie. Mai mult decât atât, acesta nu s-a mai ridicat de pe patul de spital de când a fost supus intervenției.

La aproximativ 3 săptămâni de la anunțul făcut de Patroana, mama lui Leo de la Strehaia, despre problemele grave de sănătate pe care le are fiul său, sora acestuia face dezvăluiri cutremurătoare în ceea ce îl privește pe fratele său.

Cum se simte Leo de la Strehaia după operație

Familia lui Leo de la Strehaia se roagă în fiecare minut pentru sănătatea acestuia. Sora afaceristului a mărturisit că starea lui se agravează pe zi ce trece, afaceristul fiind în continuare internat într-un spital din București, potrivit spynews.ro.

De asemenea, aceasta a susținut că fratele său nu are voie să facă efort, iar regimul său este unul destul de strict pentru a nu-i pune viața în pericol. Se pare că Leo de la Strehaia nu se poate ridica din pat din cauza problemelor cu inima pe care le are, dar și din cauza operație prin care a trecut.

Citește și: Descoperire uluitoare acasă la familia lui Leo de la Strehaia. Ce au putut să găsescă polițiștii îngropat în curtea rudelor sale

”Nu s-a ridicat deloc din pat până acum, nu are voie să facă efort. Este internat în spital, în București, l-au adus la urgență. În orice moment e în mare pericol. El are și operația, și probleme cu inima, a făcut și accident vascular cerebral. Ne e frică, în fiecare zi, poate să facă ceva, dar Dumnezeu l-a ajutat, avem încredere în Dumnezeu. E și mama aici, tot neamul nostru, stăm pe la poartă, pe la spital, pe aici, ne rugăm... Avem dreptul la o vizită pe zi. E la regim... Mai are nevoie de o operație, și domnul doctor se roagă la Dumnezeu...”, a mărturisit sora lui Leo de la Strehaia, conform spynews.ro.

Mama lui Leo de la Strehaia, strigăt disperat pe rețelele sociale despre starea de sănătate a fiului său

Patroana, mama lui Leo de la Strehaia, a oferit informații despre problemele grave cu care se confruntă fiul său prin intermediul unui video de pe Youtube. De asemenea, alți doi apropiați ai afaceristului au discutat despre starea lui de sănătate dinainte de operație.

Citește și: Leo de la Strehaia și persoanele condamnate în dosar au fost ridicate de la domiciliu aproape de miezul nopții | Video

”Nu v-am ținut la curent că sunt amărâtă, vai de capul meu, prieteni. Am zis să vă țin la curent, să vă rugați pentru copilul meu, e bolnav grav. Nu am vrut să mai spun, să audă lumea, prieteni, am zis să o țin și eu mai așa. A ieșit un cheag de la inimă, i s-a băgat la creier acolo, ăl mic. Un cheag de la inimă s-a dus la creier. Au zis doctorii că doar cu operație scapă. Acum rugați-vă la Dumnezeu pentru copilul meu. (...) El are boli multe și îmi e frică, prieteni.”, a afirmat mama lui Leo de la Strehaia.

În septembrie 2021, Leo de la Strehaia a fost reținut după ce judecătorii l-au condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare.

Trei echipe au intrat în cursa pentru ultima șansă ▶ Vezi ce s-a întâmplat în noul episod America Express, disponibil acum