Leo de la Strehaia a fost operat. De la porțile spitalului, unde doarme de peste 10 zile, Patroana a spus cum se simte fiul său

De la porțile spitalului în care e internat Leo de la Strehaia, Patroana, mama lui, a spus cum se simte acesta după ce a fost operat pe creier. Ea a mulțumit celor care s-au rugat pentru sănătatea fiului ei.

Leo de la Strehaia a fost operat pe creier, spune mama lui

Leo de la Strehaia a fost operat și se recuperează după intervenția grea la care a fost supus. Potrivit spuselor mamei sale, Patroana, bărbatul nu s-a mai ridicat din pat de 12 zile și este păzit de oamenii legi. Ba mai mult, rudele nu ar avea acces în salon și află informații de la personalul spitalului.

”Dorm în mașină de 10-12 zile la spital, că nu mă lasă niciunde. M-am rugat de paznici de am băgat mașina aici, de dorm în ea. Nu îmi dau accept acolo polițiștii, îl păzesc. Îmi mai spun și mie asistentele, femeile de serviciu cum se simte. De 10 zile, prieteni, copilul meu stă doar pe spate și nu s-a sculat nici până acum în picioare. Numai pe spate, prieteni. Mi-a spus doctorul, care l-a internat prima dată aici, că a stat acolo la el, i-a făcut mult tratament, i-a băgat toate felurile de tratament. A zis: Dacă nu te duci să-l operezi, dacă are șansă, de ce să nu-i mai dai o șansă? Dacă nu-l operezi, în două-trei zile se termină.”, a povestit mama lui Leo de la Strehaia.

Patroana a spus că nu a vrut să semneze pentru operație, însă l-a auzit pe Leo de la Strehaia că își dorește să fie supus intervenției. ”Mamă, lasă-l să mă opereze, numai să mă scape domnul doctor”, ar fi spus bărbatul.

”După operație, el nu s-a sculat. E tot cu fața în sus de 12 zile apoape. Stă tot cu fața în sus. De mâncat nu prea a mâncat, acum a mâncat două linguri de iaurt, o gură de banană. Nu prea e mâncare asta. Are un furtun, cu care îi dădea pe gât.”, a mai declarat mama lui Leo de la Strehaia.

Așadar, operația a reușit și bărbatul se reface. Patroana a mai subliniat că a fost vorba despre o operație pe creier și că Leo de la Strehaia a suferit, în trecut, un AVC și o intervenție la inimă.

”Operația a fost foarte grea. Ce mai, operație pe creier. Acum trebuie să așteptăm, să poată să vorbească, să se ridice în picioare”, a mai spus femeia.

Ce problemă medicală are Leo de la Strehaia

”Nu v-am ținut la curent că sunt amărâtă, vai de capul meu, prieteni. Am zis să vă țin la curent, să vă rugați pentru copilul meu, e bolnav grav. Nu am vrut să mai spun, să audă lumea, prieteni, am zis să o țin și eu mai așa. A ieșit un cheag de la inimă, i s-a băgat la creier acolo, ăl mic. Un cheag de la inimă s-a dus la creier. Au zis doctorii că doar cu operație scapă. Acum rugați-vă la Dumnezeu pentru copilul meu. (...) El are boale multe și îmi e frică, prieteni.”, a afirmat și mama lui Leo de la Strehaia, Patroana.

