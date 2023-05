Care sunt nemulțumirile pe care iubitul Cristinei Ciobănașu le are cu privire la ea. Ce îl deranjează și ce greșeli face ea

Actrița Cristina Ciobănașu a făcut o serie de declarații cu privire la relația pe care o are cu partenerul ei de viață, Alexandru Mureșan și a recunoscut faptul că sunt lucruri care pe el îl deranjează la ea.

Cristina Ciobănașu, despre ce nemulțumiri are iubitul ei cu privire la ea. De ce nu poate fi punctuală

Cristina Ciobănașu a vorbit despre relația pe care o are cu Alexandru Mureșan. Aceasta a dezvăluit faptul că există un motiv pentru care el e destul de supărat pe ea. Actrița a încercat să-l facă pe bărbat să înțeleagă faptul că ea nu poate fi gata la timp, iar el ar trebui să privească diferit lucrurile.

Cristina Ciobănașu a făcut o serie de declarații cu privire la acest aspect:

"În relația cu iubitu tot timpul întârzii. Prietenul meu zice că, de fiecare dată când îi spun că sunt gata să ieșim din casă, din momentul ăla mai durează încă 15 minute până când plecăm cu adevărat din casă. Am nevoie de sfertul ăla de oră în care îmi caut cheile, mă asigur că am totul în geantă, îmi retușez rujul, îmi dau seama că nu mi-am pus cercei, mă întorc, am uitat să mă dau cu parfum... Este un om foarte punctual și și-ar dori să fiu și eu la fel dar eu i am spus că nu are cum să compare meseria de doctor cu meseria de artist", a spus Cristina Ciobănașu, potrivit spynews.ro.

Imagine rară cu Cristina Ciobănașu și părinții ei biologici. Actrița s-a emoționat când s-a revăzut cu tatăl său

Actrița din serialele românești s-a revăzut cu familia ei biologică și a împărtășit cu fanii câteva imagini de acasă. Nu au lipsit fratele Cristinei și nici iubitul acesteia, Alex. Totul s-a întâmplat cu câteva zile înainte de sărbătorirea Sf. Constantin și Elena.

„Numai sărbătoriți la noi în familie, așa că am petrecut timp de calitate împreună weekendul ăsta, dacă tot ne-am reunit cu această ocazie. Am avut în agenda celebrărilor o doamnă (chiar pe mama), pentru că da, este o Elena veritabilă?

Și am avut și un Constantin (al doilea prenume al lui Tudor), ca să fie totul ca la carte✔️ Ah, și ca să fie totul complet, m-am bucurat enorm că ne-a vizitat și tata, iar echipa a fost în formulă completă? La mulți ani, dragilor! Vă iubim tare mult”, a scris actrița în dreptul fotografiilor de pe rețelele sociale.

Cristina Ciobănașu a fost adoptată de Ruxandra Ion, supranumită mama telenovelelor românești, pe când era un copil, iar cazul ei a fost prezentat în cadrul unei emisiuni TV. La acea vreme, actrița locuia cu fratele și bunica într-o singură cameră, fără baie sau bucătărie.

Cazul a fost prezentat de Alex Velea și Cristina Stoicescu, în timp ce Alexandra Ion a ales să o adopte și să-i ofere o nouă viață. Cristina Ciobănașu a devenit, între timp, una dintre cele mai îndrăgite femei din showbiz. Pe vremea când juca în serialul fenomen Pariu cu viața, mulți fani i-au admirat talentul actoricesc, iar acum a ajuns să aibă 1 milion de urmăritori pe Instagram.

„Cum am mai spus, sunt un om foarte norocos. Am primit mai multe decât mi-aș fi putut dori vreodată. Întotdeauna am spus că pentru mine, cele mai importante lucruri în viață sunt familia și prietenii. Dar să ai două familii… asta e extra.

Cât despre viața cu două mame, pot să spun că primesc de două ori mai multă iubire, de două ori mai multă grijă, de două ori mai multe sfaturi, de două ori mai multe confirmări și așa mai departe. Cum ar putea să nu fie minunat?

Le iubesc la fel de mult pe amândouă, însă relaționez diferit cu fiecare dintre ele. Mai dificil e atunci când se întâlnesc și mă pun amândouă la colț… De fiecare dată pierd teren în fața lor”, a declarat ea într-un interviu pentru revista Viva!.

