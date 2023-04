Cristina Ciobănașu, apariție incendiară în Capitală. Prietenele au publicat imaginea: “Era păcat să rămână arhivată”.

Cristina Ciobănașu, celebra actrița din „Adela”, „Sacrificiul” și „Fructul oprit”, surprinde cu o apariție diferită față de cele de până acum. Vedeta se bucură în prezent de noi proiecte, după finalizarea proiectului Adela, care a avut mare succes în România, dar și în străinătate.

Actrița a trecut prin schimbări în ultimul an. După ce și-a schimbat complet look-ul trecând de la blond, la roșcatul care a consacrat-o, acesta se implică tot mai mult în dezvoltarea sa profesională și personală, plecând în diferite excursii și retreaturi.

Cristina Ciobănașu surprinde cu o apariție inedită pe rețelele de socializare. Cum a fost surprinsă de prietenele ei în timp ce se afla în baia unui restaurant

În urmă cu câteva zile, înainte de a plecat într-o călătorie de dezvoltare personală alături de un grup, aceasta s-a bucurat de o ieșire alături de prietenele sale, lucru pe care l-am putut identifica prin intermediul postărilor sale din social media.

Pe rețelele de socializare au început să apară imagini cu actrița care nu s-a rezumat la o apariție simplistă, optând pentru o rochie care pune în evidență o altă latură a sa. Actrița a îmbrăcat o ținută mulată, extrem de elegantă, care i-a pus în evidență trupul în toată splendoarea.

Acesta a fost fotografiată de prietenele sale în baia locației. Fotografia a fost publicată pe rețelele de socializare cu următoarele texte: “Și o poză mai puțin promovată de Cristina Ciobănașu. Sorry, Cristina! Era păcat să rămână arhivată. Asta pățești dacă te bagi în poza mea pentru igiena mâinilor”, este mesajul scris pe fotografia preluată, ulterior, de către actriță.

Citește și: Cristina Ciobănașu, noi detalii despre iubitul ei: „Totul este roz”. Cu ce se ocupă cel care a reușit să îi ajungă la inimă

În prezent, Cristina Ciobănașu este plecată într-o călătorie care are ca scop dezvoltarea personală, aplicarea unor tehnici de curățare și vindecare, precum meditație, sesiuni de grup, băi cu gheață și plimbări în natura sălbatică.

Acesta a postat o serie de videoclipuri din locația în care se află, povestind experiențele de care are parte: "Pentru fiecare dintre noi, proiectul are o proprie semnificație, însă este cert că totul se leagă de echilibru, de vindecarea traumelor, de depășirea propriilor limite și frici, de ieșirea din zona de confort și de iubirea de sine", a scris actrița.

De asemenea, ea povestește că anumite terapii au ajutat-o să fie conștientă de anumite lucruri ascunde în subconștientul său: "Ieri am trăit o experiență extrem de specială - Sound Healing Therapy. A fost o terapie despre care auzisem în trecut, însă pe care nu mă gândeam că o voi trăi prea curând. A fost intens, am regăsit și am descoperit trăiri bine ascunse în subconștient, dar m-am și relaxat pe măsură", a mai spus Cristina Ciobănașu.

Citește și: Cine a pus punct în relația dintre Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu: „Deși m-a durut sufletul, evident...”

Spectaculosul show al transformărilor a revenit cu un nou sezon. Vezi primul episod în AntenaPLAY!