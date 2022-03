Carmen Brumă, de la 90 kg la 16 ani, la un corp de invidiat la 44 de ani. Cum a reușit schimbarea

În urmă cu mulți ani, vedeta a fost nevoită să se mute la Moscova, în timp ce ea visa să ajungă în America, povestește ea, potrivit Libertatea.

Aceasta a povestit că, fără să-și dea seama, a intrat în ceea ce astăzi se numește depresie, și că a luat foarte mult în greutate.

La 16 ani ajunsese să cântărească aproape 90 de kilograme și a conștientizat gravitatea situației abia în momentul în care a încercat să îmbrace o pereche de blugi și a reușit să-i âmbrace doar până la jumătatea genunchilor.

Carmen Brumă, despre perioada când avea 90 de kilograme: "Unul dintre cele mai bune lucruri a fost să fiu grasă"

De altfel, vedeta consideră că faptul că ajunsese să se refugieze în mâncare și apoi, la început, s-a înfometat, a fost factorul determinant în transformarea sa.

Unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme.

Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America. Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu am ştiam că este depresie.

M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi”, a spus Carmen Brumă în urmă cu ceva timp, potrivit sursei menționată.

Vedeta a adoptat un stil de viață sănătos și a început să meargă regulat la sală și astfel a reușit să slăbească 30 de kilograme în mod natural.

