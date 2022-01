Cum arată Carmen Brumă într-un body care îi evidențiază silueta impecabilă și picioarele lungi. Cât de sexi este la 44 de ani

Carmen Brumă este foarte discretă și își ține viața personală cât mai departe de luminile reflectoarelor. Deși aparițiile ei de pe micile ecrane sunt tot mai rare, iubita lui Mircea Badea preferă să fie activă pe rețelele sociale, acolo unde își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei.

Vedeta publică des imagini cu ea, care strâng mii de like-uri și numeroase reacții pozitive. Totodată, aceasta impresionează cu aspectul său fizic la 44 de ani, dar și cu stilul său de viață sănătos.

Cum arată Carmen Brumă în body la 44 de ani

Partenera lui Mircea Badea este adepta shooting-urilor foto datoriă trupului său perfect. Pentru că-i place să comunice cu urmăritorii săi, Carmen Brumă publică multe poze din cadrul ședințelor foto la care participă.

De curând, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere cu o fotografie incendiară, într-un body negru care îi evidențiază silueta impecabilă și picioare intermediabile. Ținuta îi scoate în evidență atuurile fizice.

Carmen Brumă a pus imaginea cu un scop: de a-și motiva prietenii virtuali să scape de kilogramele acumulate în perioada sărbătorilor de iarnă.

Postarea iubitei lui Mircea Badea a acaparat atenția internauților și a stâns mai bine de 3 mii de like-uri. Nici complimentele și cuvintele frumoase nu s-au lăsat prea mult așteptate.

„Nici dacă erai desenată, nu cred ca arătai așa perfect!!”, „Arăți super, felicitări!”, „Ești fenomenală” sau „Doamne, ești perfectă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, car și-au dorit să o laude pe Carmen Brumă pentru modul în care își menține aspectul fizic.

De ce nu s-au căsătorit Carmen Brumă și Mircea Badea

Mircea Badea și Carmen Brumă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste 21 de ani, însă n-au pășit până acum în fața altarului. Pentru că mulți s-au întrebat de ce nu s-au căsătorit până acum, iubita omului de televiziune a decis să lămurească situația.

„El a spus la TV, în văzul lumii, că m-a cerut, că mi-a dat inel și că eu am refuzat. Deci să risipim această compasiune cu «biata Brumă». E adevărat că cei de la revistele pentru mirese mă tot pun pe copertă, poate-poate s-o lega ceva. În poze, sunt foarte măritabilă (…) Longevitatea în cuplu nu are legătură cu nişte simple formalităţi. Sunt suficient de multe acte în viaţa mea în acest moment”, declara Carmen Brumă în urmă cu câțiva ani, potrivit viva.ro.

Carmen Brumă a mai dezvăluit că nu se vede în rochie de mireasă: „De ce aș mai face nuntă? După 400 de pupături îţi cam dispare cheful de nuntă. În plus, evenimentul în sine nu-mi place din postura de actor principal. Noi niciodată nu ne-am făcut planuri pe termen lung. Nu cred că oamenii sunt făcuţi să fie monogami.”

