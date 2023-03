Carmen de la Sălciua, dezvăluiri emoționante. Ce relație are în prezent artista cu tatăl ei, după ce ani de zile nu și-au vorbit

Carmen de la Sălciua a povestit, de-a lungul timpului, că perioada copilăriei sale nu a fost una tocmai fericită, fiind marcată de divorțul părinților săi. Cântăreața și sora ei au fost nevoie atunci să aleagă cu ce părinte vor rămâne, iar ambele au decis să îi fie alături mamei lor.

Astfel, artista și tatăl ei nu și-au mai vorbit ani buni de zile, iar cel care i-a dat viață îndrăgitei cântărețe a făcut și închisoare. Iată în ce relație se află în prezent Carmen de la Sălciua cu tatăl ei.

Citește și: Motivul neașteptat pentru care Carmen de la Sălciua a renunțat la o rețea de socializare. De ce a simțit să se „retragă”

Carmen de la Sălciua și tatăl ei nu și-au vorbit vreme de cinci ani

După ce părinții artistei s-au separat, tatăl ei a decis să se mute într-un nou oraș, acolo unde și-a refăcut viața. Totul se întâmpla pe când artista era în clasa a IX-a, iar de atunci, vreme de cinci ani nu a mai auzit nimic de tatăl său. După ani buni, Carmen a povestit că a aflat și motivul pentru care bărbatul intrase la pușcărie.

„Nu am mai discutat cu el cinci ani de zile. S-a terminat divorțul, el a plecat la Timișoara. M-am întâlnit cu tatăl meu după vreo cinci ani, într-o pușcărie. El intrase în pușcărie pentru că justiția s-a autosesizat că nu plătise pensia alimentară. Eu când am aflat, atunci mi-au revenit sentimentele. El întotdeauna fusese tatăl meu, dar când am aflat treaba asta, oarecum s-au amplificat”, povestea Carmen de la Sălciua, în cadrul unui interivu.

Citește și: Ce face soțul lui Carmen de la Sălciua atunci când artista e mai mereu plecată la concerte. Cântăreața a dezvăluit totul

Carmen de la Sălciua, despre relația cu tatăl ei. Cum se înțeleg în prezent, după ce nu au vorbit ani buni

În prezent, Carmen de la Sălciua a dezvăluit în ce relație a rămas cu tatăl ei. Cântăreața și părintele ei au revenit rapid la sentimente mai bune, iar în prezent păstrează legătura și vorbesc la telefon, cu toate că nu se văd atât de des precum și-ar dori. De asemenea, bărbatul are o relație bună și cu familia artistei, chiar și cu fosta lui soție, mama lui Carmen.

„Nu am ținut legătura o perioadă, dar acum ținem legătura și cu tatăl nostru foarte des, vorbim la telefon și chiar ne vizităm, el locuiește în Timișoara, dar mai vine și el acasă, aici la Sălciua, ne vizităm când putem, când suntem noi la Timișoara mergem noi la el, când vine el aici ne vedem, vorbim des la telefon.

Tata și mama noastră au o relație bună acum, au trecut atâția ani de când s-a produs separarea lor, rănile sunt deja vindecate, așa cum e și normal. Până la urmă asta e, dacă doi oameni nu se mai înțeleg, asta nu înseamnă că trebuie să se urască”, a declarat Carmen de la Sălciua, pentru spynews.ro.

Carmen de la Sălciua, relație deosebită cu mama și sora ei mai mică

Carmen de la Sălciua se mândrește cu familia ei, iar cu mama și sora ei are o relație apropiată, chiar dacă distanța le separă. Sora ei, Daniela, este la fel de talentată și a terminat un liceu de muzică, iar în prezent se ocupă de o afacere - un salon de machiaj. Aceasta a locuit o perioadă în Germania, însă mutarea înapoi în România a făcut ca cele două surori să se vadă mult mai des.

„Relația cu mama noastră e foarte bună. Atât eu, cât și sora mea, mergem săptămânal acasă, e o relație perfect normală între fete, de altfel cu toți membrii familiei mele avem o relație foarte bună.

Avem o relație foarte bună, nu are cum să fie altfel, mai ales acum de când ea s-a întors din Germania și s-a stabilit în România și a început să ia calea asta a make-upului, e normal să o susțin, nu o susțin doar cu vorbe, chiar are talent și îi place ceea ce face.

Ea a terminat liceul de muzică, doar că nu a mai profesat în meseria asta, probabil fiecare om la un moment dat își conturează drumul în altceva, chiar dacă termină o facultate într-un anumit domeniu, viața te duce în altă parte. Muzica probabil va rămâne o dragoste așa ascunsă a ei”, a mai dezvăluit Carmen de la Sălciua.

În prezent, artista este ocupată cu cariera muzicală, dar și cu afacerea pe care o deține alături de soțul ei, o pensiune din Alba Iulia, în care investesc amândoi foarte mult timp.

Andeea Bălan a oferit cele mai sincere răspunsuri în fața întrebărilor-fulger ▶ Vezi noul episod Întrebări de NErăspuns