Carmen Grebenișan s-a cununat cu Alex Militaru. Primele imagini de la petrecere. Aceasta a impresionat cu o rochie deosebită

Carmen Grebenișan a fost cerută în căsătorie anul trecut, pe 28 august, iar la un an, în aceeași zi, roșcata și-a unit oficial destinul cu bărbatul alături de care și-a găsit liniștea.

Carmen Grebenișan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un tânăr care se afișează foarte puțin. Cei doi au strălucit la cununie și s-au remarcat cu două ținute speciale.

Cum a arătat Carmen Grebenișan la cununie

"Gata, de astăzi sunt doamna Militaru", a spus Carmen Grebenișan pe Instagram, după ce s-a fotografiat și s-a filmat alături de partenerul său de viață. Cei doi au impresionat cu o apariție demnă de laudă.

Carmen a optat pentru o rochie crem, care duce foarte puțin către alb, specială prin aplicațiile de pene de pe partea stângă.

Aceasta și-a completat look-ul cu un machiaj strident și o coafură lejeră. De cealaltă parte, soțul său a făcut impresie bună cu un costum maro și o cămașă albastră.

Cei doi au petrecut alături de oamenii apropiați inimii lor într-un local select, iar imaginile au curs în social media.

Cum a fost cerută de soție Carmen Grebenișan

Caremen Grebenișan a fost cerută în căsătorie la Cluj, chiar acasă la prietena sa Alina Ceușan. Cererea în căsătorie a fost una cu totul specială, iar complice a fost chiar buna ei prietenă Alina Ceușan, anul trecut pe 28 august.

Vloggerița i-a răspund ”DA” din tot sufletul iubitului său, iar acum, cei doi se pregătesc de marele pas: "Total neașteptat: AHH DA", a scris Carmen pe Facebook. În ținută obișnuită, neamchiată, acasă la Alina Ceușan, pe terasă, iubitul i-a cerut mâna roșcatei. Aceasta a fost înconjurată de lumânări, în mijlocul nopții.

"M-am logodit, no situație! AAA! E stupid, dar nu știu ce să zic, sincer! Sunt super fericită și neașteptată. M-au luat prin surprindere în papuci de casă. O să fac un vlog pentru a vă povesti cum s-a întâmplat totul pentru că nu îmi vine să cred că oamenii ăștia știau și nimeni în lumea asta nu se aștepta la așa ceva.

Nu am vorbit despre asta, nu ne-am uitat împreună la poze cu inelul. Na, noi ne mutăm împreună, dar nu țineam neapărat la lucrurile astea și n-am crezut că o să se întâmple prea curând pentru că, nu știu, sincer, nu știu de ce! M-au șocat! A fost o seară de șoc! Nici nu mai știu ce am zis știu că am început să plâng instant. Eu nu-s genul ăla de persoană așa care să mă las impresionată de lucrurile astea romantice, poate unora li se pare că-s mai rece, dar a fost drăguț, a fost foarte drăguț!", a spus pe Insta Story Carmen Grebenișan.

